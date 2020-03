Grét þegar hún las upp viðbjóðsleg skilaboð til keppenda í The Bachelor

Andrúmsloftið var tilfinningaþrungið í salnum þegar fjallað var um neteinelti í garð keppanda í The Bachelor.

Nú fer að styttast í endalok 24. þáttaraðarinnar í The Bachelor og á Peter Weber eftir að velja sér eiginkonu en valið stendur á milli tveggja kvenna.

Þættirnir eru gríðarlega vinsælir um heim allan og fá keppendur því mikla athygli þegar þær taka þátt. Athyglin er heldur betur ekki alltaf jákvæð og hafa konurnar þurft að takast á við mikið neteinelti síðustu vikur.

Stjórnendur þáttanna tóku þá ákvörðun að greina frá hatarsfullum skilaboðum sem konurnar hafa þurft að þola að undanförnu en Rachel Lindsay, fyrrverandi keppandi Bachelorette, mætti til að lesa upp lítið brot af þeim skilaboðum sem keppendur í ár hafa fengið.

Skilaboðin voru lesin upp í þættinum vinsæla The Women Tell All en þar gera keppendur upp þáttaröðina og úr verður mjög skrautlegur þáttur þar sem mikið er rifist og jafnvel grátið.

Hér að neðan má sjá Rachel lesa upp skilaboðin sem eru mjög hatursfull og rasísk en hún einfaldlega brotnaði niður við lesturinn og það sama má segja upp keppendur í sal.