Nýi Daninn í Barcelona réð lítið við boltann á kynningu sinni á Nývangi

Martin Braithwaite var ekki nógu góður fyrir Middlesbrough en hann er orðinn leikmaður spænska stórliðsins Barcelona í dag. Það kemur mörgum á óvart.



Það eru nefnilega margir hissa á því að sjá þennan leikmann skipta skyndilega úr Leganés í Barcelona og hann verður nú við hlið Lionel Messi í framlínu Börsunga fram á vor.





In July 2019, Martin Braithwaite left Middlesbrough after scoring nine goals in 40 games.



He's now just joined Barcelona... pic.twitter.com/CyMaov4CB8