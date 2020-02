Hagi aðalmaðurinn í að slá út Braga

Lærisveinar Steven Gerrard í skoska liðinu Rangers eru komnir áfram í 16-liða úrslit Evrópudeildar karla í fótbolta, fyrstir liða, eftir að hafa slegið út Braga í Portúgal.



Rangers unnu 1-0 sigur í Portúgal í kvöld þar sem Ryan Kent skoraði markið, einn gegn markverði, eftir sendingu rúmenska landsliðsmannsins Ianis Hagi yfir vörn Rangers. Hagi hafði áður skorað tvö mörk þegar Rangers vann 3-2 í fyrri leik liðanna, en góð vítaspyrna hans fór í súginn undir lok fyrri hálfleiks í kvöld.



Hagi verður vafalaust í landsliðshópi Rúmeníu sem kemur til Íslands eftir mánuð til að spila á Laugardalsvelli í EM-umspilinu. Þessi 21 árs gamli miðjumaður og sonur goðsagnarinnar Gheorghe Hagi er hluti af nýrri gullkynslóð Rúmena sem náði 4. sæti á EM U21-liða í fyrra.

Ianis Hagi's game by numbers vs. Braga (part two):



74% pass accuracy

34 touches

19 passes

14 passes completed

2 shots

2 key passes

2 tackles

1 assist

1 missed penalty



In the thick of the action (again). pic.twitter.com/wbLg2zuxNA