Gerrard fékk son Gheorghe Hagi á láni

Steven Gerrard hefur styrkt lið Rangers fyrir lokabaráttuna um skoska meistaratitilinn og sá hinn sami er vel ættaður.



Ianis Hagi, 21 árs gamall sonur rúmensku goðsagnarinnar Gheorghe Hagi, kemur til Rangers á láni frá belgíska félaginu Genk.



Ianis Hagi er miðjumaður sem var á sínu fyrsta tímabili í Belgíu. Hans besta staða er framarlega á miðjunni.



Ianis Hagi var með 4 mörk og 3 stoðsendingar í 14 leikjum með Genk í belgísku deildinni á þessari leiktíð.





