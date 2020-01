Íslenska karlalandsliðið í fótbolta vann í nótt 1-0 sigur á El Salvador er liðin mættust í Bandaríkjunum.



Ísland hafði því betur í báðum leikjum sínum í ferðinni en einnig hafði liðið betur gegn Kanada á fimmtudaginn.



Átta breytingar voru gerðar á milli leikjanna en reynsluboltarnir Hannes Þór Halldórsson, Kári Árnason og Kjartan Hery Finnbogason voru einu sem héldu sætinu í liðinu.





A landslið karla mætir El Salvador á miðnætti á Dignity Health Sports Park í Carson. Leikurinn hefst á miðnætti. Our starting lineup for our friendly against El Salvador. #fyririsland pic.twitter.com/KnO2uuBABp







Það var svo einmitt Kjartan Henry sem skoraði fyrsta og eina mark leiksins á 63. mínútu og lokatölur 1-0.



Tveir 1-0 sigrar hjá Íslandi í þessari ferð en í marsmánuði bíður umspilið fræga fyrir EM 2020.



Pablo Punyed var í byrjunarliði El Salvador og spilaði allan leikinn.





Nokkrar myndir úr leik A landslið karla við El Salvador. Leikið á heimavelli LA Galaxy í Kaliforníu. A few pics from the 1-0 friendly win vs El Salvador, played in the USA.#fyririsland pic.twitter.com/iEdDrgc69a