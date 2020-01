„Af hverju ætti einn besti leikmaður jarðar að fara eitthvað á láni?“

Umboðsmaður Gareth Bale hlær af þeim sögusögnum að skjólstæðingur hans verði lánaður frá Real Madrid á þessu tímabili.



Real Madrid keypti Gareth Bale frá Tottenham árið 2013, fyrir þá heimsmet, en mikið hefur verið skrifað og fjallað um það að þjálfarinn Zinedine Zidane vilji helst losna við hann.



Jonathan Barnett er umboðsmaður Gareth Bale en þessi þrítugi leikmaður er með samning við Real Madrid til ársins 2022.





"Why would the best player on Earth go out on loan?"



Gareth Bale's agent has spoken!



Here https://t.co/eZMTrv0qC9 #bbcfootball #RealMadrid pic.twitter.com/8jx5NSF58a