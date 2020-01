Shrewsbury Town kom til baka og tryggði sér leik á Anfield | Sjáðu mörkin

Shrewsbury Town tókst á einhvern ótrúlegan hátt að ná í 2-2 jafntefli gegn Evrópumeisturum Liverpool eftir að hafa lent 2-0 undir í dag. Lokatölur 2-2 og ljóst að liðin þurfa að mætast aftur á Anfield.



Fyrir leik var reiknað með öruggum sigri Liverpool en Shrewsbury situr í 16. sæti í C-deildinni á meðan Liverpool er óstöðvandi á toppi ensku úrvalsdeildarinnar.



Jürgen Klopp stillti upp frekar ungu og óreyndu liði í dag, eðlilega miðað við álagið sem hefur verið á Liverpool undanfarið.



Adrian, Dejan Lovren, Joel Matip, Fabinho og Divock Origi voru svona þekktustu nöfnin í byrjunarliði Liverpool í dag. Takumi Minamino, sem gekk í raðir félagsins fyrr í mánuðnum, hóf leikinn sem fremsti maður.



Fáir þekktir leikmenn voru í byrjunarliði Shrewsbury Town en stuðningsmenn Manchester United könnuðust ef til vill við nöfn á borð við Donald Love, Ro-Shaun Williams og Sean Goss. Þá var Jason Cummings, fyrrum framherji Peterborough United, á varamannabekknum en sá átti heldur betur eftir að koma við sögu í dag.

Hetjan úr 1-0 sigrinum á Everton í síðustu umferð, Curtis Jones, skoraði eina mark fyrri hálfleiks eftir að hafa tekið vel á móti frábærri sendingu Pedro Chirivella sem stakk knettinum snyrtilega í gegnum vörn heimamanna á 15. mínútu leiksins.

Right foot Everton



Left foot Shrewsbury Town



Curtis Jones can do both!#EmiratesFACup #SHRLIV pic.twitter.com/a8mCI4K9Eu — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 26, 2020

Evrópumeistarar Liverpool gátu þó þakkað spænska markverði sínum Adrian fyrir að vera 1-0 yfir í hálfleik en hann bjargaði þeim

er Fabinho tapaði knettinum á miðjunni og leikmaður Shrewsbury Town slapp einn í gegn.

Gestirnir frá Liverpool tvöfölduðu svo forystuna strax í upphafi síðari hálfleiks. Donald Love, fyrrum leikmaður Man Utd og Sunderland, varð þá fyrir því óláni að skora einkar slysalegt sjálfsmark.

Nightmare start to the second half for Shrewsbury Town #EmiratesFACup #SHRLIV pic.twitter.com/Q7zrm8av6v — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 26, 2020

Héldu margir að hér væri leikurinn einfaldlega úti en aðeins fimm lið hafa náð að skora fleiri en eitt mark gegn Liverpool í vetur. Þá var komið að þætti Jason Cummings en hann kom inn af varamannabekk Shrewsbury á 60. mínútu. Fimm mínútum síðar fengu heimamenn víti sem Cummings skoraði af öryggi úr. Staðan því orðin 2-1 og heimamenn áttu allt í einu smá von á að tryggja sér annan leik gegn Evrópumeisturum Liverpool, og það á Anfield.

Tíu mínútum eftir að Cummings minnkaði muninn var einn langur sendur fram úr varnarlínu Shrewsbury. Sean Walley skallaði boltann niður fyrir Cummings sem lék inn á vítateig Liverpool þar sem hann lagði boltann snyrtilega í netið og allt ætlaði um koll að keyra á Montgomery Waters Meadow, heimavelli liðsins.

Klopp var ekki skemmt og sendi hann þá Alex Oxlade-Chamberlain, Mo Salah og Roberto Firmino en þeim tókst ekki að setja mark sitt á leikinn. Lokatölur 2-2 og ljóst að liðin þurfa að mætast aftur.



Hreint út sagt ótrúleg úrslit fyrir C-deildarlið Shrewsbury sem fá nú ekki aðeins að mæta á Anfield heldur fær félagið eflaust tekjur sem jafnast á við heilt tímabil út frá þessum eina leik.