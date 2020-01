Landsliðsmaðurinn Ragnar Sigurðsson skrifaði í gær undir samning við FCK fram til sumars.



Ragnar er því að snúa aftur til FCK en hann lék með Kaupmannahafnarliðinu frá 2011 til 2014.





New (old) signing for @FCKobenhavn …… Ragnar Sigurdsson returns #fcklive https://t.co/EmRufOuEFl

Jeger en af de få der helst så at Ragnar ikke kom retur til FCK Nu er han så landet, og må indrømme at jeg smiler en smule Velkommen hjem Ragnar

”Jeg har altid følt, at FCK var min klub og København blev mit hjem, da jeg var her første gang, så følelsen er for mig som at komme hjem."



Nu MÅSTE jag tillbaka till Parken, dröm att få fota Ragnar ju! https://t.co/ls9cNgPyEa