Keppandi númer 2 í Tinderlauginni svarar fyrir sig

Hér sjáið þið fimmta þátt af Tinder Lauginni! Þátturinn er örlítið öðruvísi og sérstaklega endirinn, tékkið á honum! Endilega taggið vin/vinkonu sem á heima í næstu seríu Við viljum þakka samstarfsaðilum fyrir að hafa látið þáttinn verða að veruleika en þeir eru Loréal, Blush, John Frieda og New Nordic