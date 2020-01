Dominic King, blaðamaður á Daily Mail, greinir frá því á Twitter-síðu sinni í gærkvöldi að einhverjir leikmenn Everton séu ekki par sáttir með Carlo Ancelotti.



Ancelotti var ráðinn stjóri Everton rétt fyrir jól eftir að félagið ákveð að reka Marco Silva úr starfi. Við starfinu tók Duncan Ferguson tímabundið áður en Ancelotti mætti.



Byrjun Ancelotti hefur verið ágæt en tap gegn varaliði Liverpool í enska bikarnum á sunnudaginn hefur vakið marga til reiði.



King greinir frá því að það gangi sú saga um að einhverjir leikmenn liðsins séu ekki ánægðir með Ancelotti.



Þeir segja að hann haldi aftur að einstaklingsgæðum ákveðna leikmanna en óvíst er hvaða leikmenn um ræðir.





So there is story about Everton's players feeling that Carlo Ancelotti "is limiting the impact of certain individuals" and that some of the squad had a go back at Duncan Ferguson on Sunday evening after the capitulation at Anfield. These players, to put it mildly, have a cheek