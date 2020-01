Halda því fram að Ancelotti sé tilbúinn að hlusta á tilboð í Gylfa

Framtíð Gylfa Þórs Sigurðssonar hjá Everton er til umræðu í enskum fjölmiðlum eftir tvo dapra leiki í röð hjá íslenska landsliðsmanninum og svo gæti verið að hann eigi ekki framtíð hjá félaginu.



Vefsíðan Football Insider heldur því fram að Carlo Ancelotti, sem tók við liði Everton á dögunum, ætli að hlusta eftir tilboðum í Gylfa Þór sem hefur ekki náð að fylgja eftir góðu tímabili í fyrra.



Everton keypti Gylfa á 45 milljónir punda frá Swansea City haustið 2017. Hann var svolítið lengi í gang en átti mjög gott annað tímabil á Goodison Park.





Carlo Ancelotti is ready for Everton to listen to offers for Gylfi Sigurdsson as Ancelotti is looking to boost his transfer kitty with some big name sales (Source - Football Insider) pic.twitter.com/1YiMeV5tp2