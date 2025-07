Uppselt var á tónleikana sem og á alla endurkomu tónleikaferðina. Alls verða tónleikarnir 41 talsins.

Oasis tileinkaði Diogo Jota lagið „Live Forever“ á tónleikunum í kvöld. Jota, sem var leikmaður Liverpool, lést ásamt yngri bróður sínum í bílslysi á Spáni í vikunni.

Oasis bræður eru miklir stuðningsmenn Manchester City en heiðruðu leikmann sem lék fyrir helstu erkifjendurna í Liverpool. Margir hafa líka hrósað þeim fyrir þetta á samfélagsmiðlum í kvöld.

Mynd af Jota birtist á stóra skjánum í síðasta erindi lagsins sem hljómar þannig:

Maybe I just wanna fly



Wanna live, I don't wanna die



Maybe I just wanna breathe



Maybe I just don't believe



Maybe you're the same as me



We see things they'll never see



You and I are gonna live forever