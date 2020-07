Varð að kalla á hjálp inni í mátunarklefa

Miss Universe Iceland 2020 fer fram í Hljómahöllinni í Reykjanesbæ 21. ágúst og verður keppnin í beinni útsendingu hér á Vísi. Alþjóðleg dómnefnd velur þar fulltrúa Íslands sem tekur síðan þátt í Miss Universe en ekki hefur verið staðfest hvar eða hvenær sú keppni fer fram. Næstu vikur verður kynning á keppendum hér á Vísi.

Alexandra Johnsdóttir og er einkaþjálfari og stefnir á sérhæfingu í þjálfun einstaklinga með króníska verki. Hún er með breitt áhugasvið en helst má nefna eldlistir, útivist og dans.

Morgunmaturinn?

Hafragrautur soðinn í kókosmjólk

Helsta freistingin?

Að sofa aðeins lengur...

Hvað ertu að hlusta á?

Nathan Dawe

Hvað sástu síðast í bíó?

Ghost, vann miða í instagram leik

Hvaða bók er á náttborðinu?

Dagbókin góða

Hver er þín fyrirmynd?

Mér finnst Krissy Cela smá töff, hún er dugleg, jákvæð og hefur hvatt þúsundir til þess að hreyfa sig og sinna heilsunni.

Hvað ætlarðu að gera í sumarfríinu?

Ætla að mastera catwalkið fyrir Miss Universe ;)

Uppáhaldsmatur?

Fiskur, humar, rækjur, og annað sjávarfang.

Uppáhaldsdrykkur?

Ég er smoothie fíkill, alltaf eitthvað nýtt sett í blandarann

Hver er frægasta persóna sem þú hefur hitt?

Ég hitti einu sinni vin Kim Jong-nam. Hann bauð mér til Balí en ég afþakkaði.

Alexandra er mikið fyrir eldlistir.

Hvað hræðistu mest?

Að missa sjálfa mig, minnisleysi eða getuna til þess að hugsa skýrt

Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í?

Ég var einu sinni að máta kjól í mátunarklefa í búð í Ítalíu. Kjóllinn var of þröngur, þegar ég reyndi að fara úr festist hann utan um axlirnar og höfuðið mitt þannig ég sá ekki neitt og gat ekki hreyft hendurnar. Þurfti að kalla á hjálp á nærbuxunum með hendurnar upp í loftið öll flækt. Já og því miður var kjóllinn bara fastur fyrir ofan bringu, þannig skvísurnar fengu að leika lausar. „Help, help me, please I’m stuck“.

Hverju ertu stoltust af?

Ég er mjög stolt að því að fara á fætur á hverjum degi og halda alltaf áfram þó það sé erfitt, meikar það sense?

Hefurðu einhvern leyndan hæfileika?

Ég er sérstaklega góð í limbó

Hundar eða kettir?

Bæði, plús bara öll önnur dýr!

Hvað er það leiðinlegasta sem þú gerir?

Að hlusta á neikvæðni, það er nú meiri orkusugan.

En það skemmtilegasta?

Að hlæja, bulla og dansa.

Hverju vonastu til að Miss Universe skili þér?

Vinkonum, nýjum hugsunarhætti og velgengni.

Hvar sérðu þig eftir 5 ár?

Kominn með gott orðspor í heilsugeiranum við að þjálfa verkjasjúklinga. Svo vonast ég til að hafa lokið við hin og þessi verkefni en þau eru enn þá leyndarmál.