Gjörbreytt hús Orkuveitunnar verður lágstemmt og hógvært

Orkuveita Reykjavíkur mun bjóða út framkvæmdir við endurbyggingu hluta skrifstofuhúsnæðis fyrirtækisins við Bæjarháls. Endurbyggja þarf útveggi hússins eftir að í ljós kom árið 2017 að það var mikið skemmt af raka. Rétta þarf þrjá af fjórum útveggjum hússins af. Gólfflötur neðri hæða mun stækka en efri hæða minnka og mun húsið taka miklum útlitsbreytingum.



Gert er ráð fyrir að útboðið verði auglýst í febrúar. Þannig gætu framkvæmdir klárast árið 2022.



Í tilkynningu frá OR segir að hönnun endurbyggingar hússins hafi byggt á fimm grundvallarsjónarmiðum: Viðurkenndum lausnum og útfærslum. Hagkvæmni í byggingu og rekstri. Að byggja á núverandi burðarkerfi. Nýtt yfirbragð, hógvært og lágstemmt. Sveigjanleg og heilsusamleg innanrými.



Bjarni Bjarnason, forstjóri OR, segir í tilkynningunni að frá upphafi hafi verið lögð áhersla á að ana ekki að neinu.



„Við skoðuðum marga kosti í stöðunni, greindum þá og mátum og teljum okkur nú vera komin að bestu niðurstöðunni. Það gæti líka orðið hagkvæmara að ráðast í framkvæmdir af þessu tagi nú en hefðum við strax rokið af stað. Bæði hefur dregið úr spennu á byggingamarkaði og vextir eru lægri.



Endurbyggingin er ekki hafin og við eigum eftir að sjá hvaða áhrif framkvæmdirnar hafa á starfsemina á Bæjarhálsi. Í því sambandi vil ég nefna seiglu samstarfsfólksins alls í Orkuveitunni sem hefur sýnt þolgæði og sveigjanleika við þetta önuga ástand á húsnæðinu.“



Vesturhúsið var rýmt um leið og rakaskemmdirnar uppgötvuðust voru möguleikarnir í stöðunni greindir. Í tilkynningunni segir að margir kostir hafi verið skoðaðir og kynntir almenningi. Til greina hafi meðal annars komið að klæðahúsið gegnsærri veðurkápu eða rífa það.



Að endingu var ákveðið að endurbyggja útveggi Vesturhússins en nota áfram það sem heilt. Þar er um að ræða burðarvirki, gólf og ýmis kerfi hússins eins og lyftur og loftræstibúnað.



Héraðsdómur Reykjavíkur dómkvaddi matsmenn til að grafast fyrir um orsakir skemmdanna. Þeir eru enn að störfum en forsvarsmenn OR munu meta réttarstöðu fyrirtækisins á grundvelli niðurstöðu þeirra.



Hér að neðan má sjá myndband af því hvernig húsið mun líta út. Verkís vinnur hönnun endurbyggingarinnar en Hornsteinar eru arkitektar hússins.