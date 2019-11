Arsenal kastaði frá sér sigri í fjórða leiknum í röð

Arsenal gengur illa að vinna fótboltaleiki um þessar mundir en í dag gerðu þeir 1-1 jafntefli við Vitoria frá Portúgal í Evrópudeildinni.



Leikurinn var færður fram um einn dag vegna þess að Braga spilar á morgun í Portúgal og ekki er langt á milli leikvanganna.



Staðan var markalaus í hálfleik en Arsenal komst yfir með skallamarki Shkodran Mustafi á 80. mínútu og allt stefndi í sigur Arsenal.





GOAL! Vitoria Guimarares 1-1 Arsenal. Arsenal don't clear the danger and Bruno Duarte's acrobatic volley finds the corner and it's all square! Live: https://t.co/nhEF7mHOBV #UEL pic.twitter.com/AtH03DHfxu

Arsenal have led in each of their last four games across all competitions:



FT: 2-2 vs. Crystal Palace

FT: 5-5 vs. Liverpool

FT: 1-1 vs. Wolves

FT: 1-1 vs. Vitória



'Tactically, it worked how we wanted.' pic.twitter.com/azHJkWHDUB