Keyptur á 60 milljónir evra en tveimur mánuðum síðar gæti hann verið á förum

Framherjinn, Luka Jovic, gekk í raðir Real Madrid í sumar en Real keypti hann á 60 milljónir punda frá Eintracht Frankfurt. Nú gætu dagar hans hjá Real Madrid verið taldir.



Jovic fór á kostum á síðustu leiktíð hjá Frankfurt sem fór alla leið í undanúrslitaleik Evrópudeildarinnar og gerðu vel í þýsku úrvalsdeildinni.



Jovic gerði sautján mörk í þýsku úrvalsdeildinni auk þess sem hann gerði tíu mörk í Evrópudeildinni. Hann var svo keyptur til spænska stórliðsins á 60 milljónir evra.





There are problems at @realmadriden



Last season was bad, and this pre-season hasn't been much better



Los Blancos are being brutally examined



https://t.co/G46ylZfVsn pic.twitter.com/xwEb5MrplT