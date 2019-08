Of Monsters and Men spila lag af nýrri plötu hjá Kimmel

Íslenska hljómsveitin Of Monsters and Men spilaði lag af nýjustu plötu sinni, Fever Dream, í spjallþætti Jimmy Kimmel á miðvikudaginn var.



Þau spiluðu lagið Alligator af plötu sinni, Fever Dream, sem kom út í lok júlí. Fjögur ár eru liðin síðan hljómsveitin gaf síðast út plötu, sem ber heitið Beneath the Skin.



Áhorfendur í sal virðast hafa notið flutningsins og heyrðust aðdáunarhróp úr salnum. Jimmy Kimmel er einn vinsælasti spjallþáttastjórnandi Bandaríkjanna og hafa tónlistarmenn á borð við The Shins, Mac DeMarco og Rita Ora komið þar fram.