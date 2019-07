Áhorfendur Bachelorette-þáttanna agndofa yfir lygilegum endalokum

Í nótt lauk 15. þáttaröðinni af bandarísku raunveruleikaþáttunum The Bachelorette þar sem þrjátíu karlmenn kepptu um hylli suðurríkjastúlkunnar Hönnuh Brown.



Hannah er innanhússhönnuður frá Tuscaloosa í Alabama en hún var krýnd ungfrú Alabama árið 2018. Hún tók þátt í 23. Þáttaröð af The Bachelor þegar Colton Underwood var í aðahlutverki.



Raunveruleikaþættirnir njóta mikilla vinsælda um allan heim en þeir eru sýndir á sjónvarpsstöðinni ABC. Í næstu viku hefst síðan Bachelor in Paradise sem er eins konar hliðararfurð þáttanna þar sem gamalkunnir þátttakendur fá annað tækifæri til að finna ástina.



Höskuldarviðvörun: Þeir sem ekki hafa horft á nýjustu þáttaröðina af The Bachelorette og vilja alls ekkert vita um endalokin ættu ekki að lesa lengra.





.







.







.







.







.







Það er búið að vara þig við.







.







.







.







.





.







.



Tónlistarmaðurinn Jed Wyatt er ekki vinsælasti maðurinn í Bandaríkjunum um þessar mundir. Vísir/getty

Óhætt er að segja að lokaþátturinn af The Bachelorette hafi komið rækilega á óvart. Eftir að hafa hætt með flugmanninum Peter Weber bauð Hannah Tyler Cameron og Jed Wyatt að hitta fjölskylduna sína sem var stödd á Grikklandi.



Fyrst fylgdust áhorfendur með Tyler heilla foreldra Hönnuh upp úr skónum en hann vakti aðdáun og hrifningu þeirra þegar hann lofaði að hugsa ætíð vel um dóttur þeirra. Hann náði að sannfæra fjölskylduna um góðan ásetning sinn.



Það reyndist síðan erfitt fyrir tónlistarmanninn Jed að koma á eftir heimsókn Tylers sem hafði komið fjölskyldunni svo vel fyrir sjónir. Foreldrar Hönnuh voru alls ekki sannfærðir um að Jed væri sá rétti fyrir dóttur þeirra og létu í ljós efasemdir sínar.



Þrátt fyrir álit fjölskyldunnar valdi Hannah þó að lokum engu að síður Jed. Hann bað um hönd hennar með frumsömdu lagi og hafði gítarinn sinn meðferðis. Jed hafði áður viðurkennt fyrir Hönnuh að hafa upphaflega farið í þættina til að koma sjálfum sér á framfæri því tónlistin hefði ávallt átt hug hans og hjarta. Jed sagðist í raun hafa vitað lítið um þættina og talið að þetta væri eintómur leikur.



Fréttir af því að Jed ætti í raun og veru kærustu í Nashville sem væri að bíða eftir honum tóku að spyrjast út stuttu eftir að Hannah og Jed trúlofuðu sig. Jed gerði lítið úr sögusögnunum og sagði að hann hefði réttilega verið að hitta tónlistarkonuna Haley Stevens áður en hann fór í þættina en sagðist hafa hætt með henni viku áður en tökur hófust. Hannah varð fyrir vonbrigðum en ákvað að fyrirgefa Jed fyrir að hafa ekki verið hreinskilinn.



Það var ekki fyrr en blaðagrein um málið birtist í tímaritinu People sem Hannah komst að hinu rétta í málinu. Kærasta Jeds, tónlistarkonan Haley Stevens, steig fram og greindi frá málavöxtum. Þau hefðu verið par í fjóra mánuði og aldrei hætt saman.



Haley lagði fram skjáskot af smáskilaboðum frá Jed til að sanna mál sitt og sagði að hann hefði sannfært hana um að eina ástæðan fyrir því að hann ætlaði í raunveruleikaþáttinn væri til að öðlast frægð og frama. The Bachelorette væri svo góður stökkpallur og erfitt að fóta sig sem tónlistarmaður í hörðum heimi. Hann lofaði Haley að hann myndi ekki ná langt í þáttunum en þó nógu langt til að öðlast viðurkenningu áhorfenda. Hann myndi gera sér upp tilfinningar og þykjast hafa áhuga á Hönnuh líkt og hann væri leikari í sjónvarpsþætti. Jed og Haley voru saman á hverjum degi áður en hann fór í þættina og Jed kvaddi, sagðist elska hana og hlakka til að hitta hana þegar hann væri búinn í tökum á þáttunum.



Hannah var afar sorgmædd þegar hún komst að hinu rétta og Jed neyddist loks til að viðurkenna að það væri rétt sem Haley hélt fram í blaðagreininni og baðst afsökunar á framferði sínu. Eftir nokkra umhugsun sagðist Hannah hafa játast Jed á fölskum forsendum og að hann hefði eyðilagt upplifunina fyrir henni.



Trúlofunin væri ekki upplýst ákvörðun af hálfu Hönnuh því upplýsingarnar hefðu ekki legið fyrir. Hún hefði sannarlega ekki neinn áhuga á lygasúpu og baktjaldamakki. Hún sleit trúlofuninni og sagðist ekki eiga skilið svona framkomu.



Hannah Brown bauð Tyler Cameron á stefnumót undir lok þáttarins en langflestir aðdáendur The Bachelor vilja að hann verði í aðalhlutverki í næstu þáttaröð. Vísir/getty

Undir lok þáttarins var Tyler síðan boðið að hitta Hönnuh til að ræða sambandsslitin en þá höfðu liðið rúmir tveir mánuðir. Það kom síðan áhorfendum á óvart þegar Hannah tók upp á því að daðra við Tyler og en hún sagðist nú vera einhleyp ung kona sem bæri enn tilfinningar til Tylers. Hún bauð Tyler á stefnumót sem hann þáði við mikinn fögnuð áhorfenda í sal.



Eftir að tökum á lokaþættinum lauk bauð þáttastjórnandinn Jimmy Kimmel Hönnuh í þáttinn til að ræða allar vendingarnar líkt og hefð er fyrir.