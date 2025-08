Terry Reid látinn

Reid var þekktur fyrir sína sterku söngrödd en auk þess var hann flinkur gítarleikari. Blússöngvarinn Joe Bonamassa greinir frá andlátinu á Instagram.

Í júlí tilkynnti hann að hann hefði aflýst tónleikaferðalagi vegna veikinda í tengslum við krabbameinsmeðferð, samkvæmt yfirlýsingu á sínum tíma.

Platan hans River frá 1973 hefur notið hylli gagnrýnenda og þó að hann hafi aldrei sjálfur orðið stórstjarna hefur hann komið nálægt mörgum af stærstu hljómsveitum heims, allt frá því að hann gekk fimmtán ára til liðs við Peter Jay and The Jaywalkers sem hituðu upp fyrir Rolling Stones á tónleikaferðalagi þeirra um Bretland árið 1966. Áður hafði hann spilað í The Redbeats.

Terry Reid á tónleikum í Lundúnum 2019. Getty

The Jaywalkers gáfu út sína fyrstu smáskífu árið 1967, The Hand Don't Fit the Glove, sem naut einhverra vinsælda þegar hún kom út.

Ári síðar gaf hann út sína fyrstu sóló-smáskífu, lagið Better By Far sem varð hittari, og síðar fyrstu sóló-plötuna Bang Bang, You’re Terry Reid.

Rokkgoðsögnin Jimmy Page, þá gítarleikari í Yardbirds, spurði Reid árið 1968 hvort hann vildi ekki ganga til liðs við nýja hljómsveit sem hann hygðist stofna út frá Yardbirds sem voru að fara í sundur. Reid afþakkaði boðið enda átti hann enn eftir að ljúka tveimur tónleikaferðalögum með Stóns.

Hljómsveitin sem hann hafnaði kom til með að heita Led Zeppelin og er í dag ein þekktasta rokksveit allra tíma. Reid var einnig boðið að leysa Rod Evans af hólmi í hljómsveitinni Deep Purple.

Reid kvaðst aldrei sjá eftir því að hafa afþakkað boðið, en þótti leitt að hann væri þekktur fyrir þær hljómsveitir sem hann spilaði einmitt ekki með. Lög hans hafa verið flutt af fjölda hljómsveita, meðal annars Cheap Trick, The Hollies, The Raconteurs og Chris Cornell.

Vinsælasta lagið hans nefnist Seed of Memory.