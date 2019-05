Bill de Blasio, borgarstjóri New York borgar, hefur staðfest að hann ætli að bjóða sig fram í forvali Demókrataflokksins fyrir forsetakosningarnar á næsta ári. Hann bætist þar með í gífurlega stóran hóp frambjóðenda flokksins. Frambjóðendurnir eru nú 23.



Fregnir bárust af þessari ákvörðun hans í gær en New York Times segir að de Blasio hafi tekið þessa ákvörðun í trássi við ráðleggingar ráðgjafa sinna. Þá sýndi nýleg könnun að 76 prósent íbúa New York töldu hann ekki eiga að bjóað sig fram.



Sjá einnig: Borgar­stjóri New York setur stefnuna á Hvíta húsið



Það hefur aldrei gerst að sitjandi borgarstjóri hafi verið kjörinn í embætti forseta og de Blasio kemur seint inn í kapphlaupið. Fyrstu viðbrögð blaðamanna og sérfræðinga ytra eru að hann eigi ekki mikinn séns á því að ná kjöri.



De Blasio hefur þó ekki gefið mikið fyrir gagnrýnisraddir og segist telja að skilaboð sín um að berjast gegn ójöfnuðu muni ná til hefðbundinna Bandaríkjamanna.