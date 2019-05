Of Monsters and Men á Airwaves

Of Monsters and Men sneru aftur með glænýtt lag Alligator í síðustu viku en nú hefur verið tilkynnt að sveitin kemur fram á Iceland Airwaves 2019, en hátíðin fer fram 6. - 9. nóvember í Reykjavík.



Of Monsters and Men byrjuðu feril sinn á því að sigra Músíktilraunir árið 2010. Þau spiluðu í kjölfarið á Iceland Airwaves.



Þegar þau spiluðu svo í annað sinn á hátíðinni hafði frumburðurinn þeirra My Head is an Animal náð platínumsölu og lagið Little Talks heldur betur slegið í gegn. Lagið var fyrsta lagið eftir íslenska tónlistarmenn til að ná yfir einum milljarði spilanna á Spotify.



Lögin þeirra hafa verið áberandi í stórmyndum og vinsælum sjónvarpsþáttum á borð við The Hunger Games og The Walking Dead. Sveitin gaf síðast út plötu árið 2015 og spiluðu í kjölfar útgáfu hennar á mörgum stærstu tónlistarhátíðum heims, til að mynda Coachella, Lollapalooza og Glastonbury en einnig komu sveitin fram í þáttunum Game of Thrones.



Ný plata er á leiðinni frá OMAM og kemur hún út 26.júlí.