Fótbolti

Þrír Ís­lendingar í byrjunar­liði Brann í Evrópusigri

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Eggert Aron Guðmundsson lagði upp mark fyrir Brann í Sambandsdeildinni í kvöld.
Eggert Aron Guðmundsson lagði upp mark fyrir Brann í Sambandsdeildinni í kvöld. EPA/GIANNIS PAPANIKOS

Íslendingalið voru í eldlínunni í Evrópukeppnunum í fótbolta í kvöld. Brann vann góðan útisigur, FC Kaupmannahöfn gerði jafntefli en Hearts varð að sætta sig við tap.

Eggert Aron Guðmundsson, Sævar Atli Magnússon og Kristall Máni Ingason byrjuðu allir hjá Brann í 4-1 útisigri á FK Kauno Zalgiris í Litáen í Sambandsdeildinni.

Eggert Aron lagði upp þriðja mark liðsins fyrir Noah Holm sem skoraði þrennu í leiknum. Zalgiris jafnaði metin í 1-1 en norska liðið var komið tveimur mörkum yfir fyrir hálfleik.

Sævar Atli fór af velli á 68. mínútu, Eggert lék fyrstu 88 mínútur leiksins og Kristall kláraði allan leikinn.

Viktor Bjarki Daðason kom inn á sem varamaður í hálfleik þegar FC Kaupmannahöfn gerði 2-2 jafntefli við Rauðu Stjörnuna á útivelli í Sambandsdeildinni. Serbarnir voru 2-1 yfir þegar Viktor kom inn á völlinn.

Viktor skoraði ekki í kvöld en fiskaði einn leikmann Rauðu Stjörnunnar af velli með rautt spjald.

Tómas Bent Magnússon var í byrjunarliði Hearts í 2-0 tapi á útivelli á móti Trabzonspor í Sambandsdeildinni.

Sambandsdeild Evrópu

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