Íslendingalið voru í eldlínunni í Evrópukeppnunum í fótbolta í kvöld. Brann vann góðan útisigur, FC Kaupmannahöfn gerði jafntefli en Hearts varð að sætta sig við tap.
Eggert Aron Guðmundsson, Sævar Atli Magnússon og Kristall Máni Ingason byrjuðu allir hjá Brann í 4-1 útisigri á FK Kauno Zalgiris í Litáen í Sambandsdeildinni.
Eggert Aron lagði upp þriðja mark liðsins fyrir Noah Holm sem skoraði þrennu í leiknum. Zalgiris jafnaði metin í 1-1 en norska liðið var komið tveimur mörkum yfir fyrir hálfleik.
Sævar Atli fór af velli á 68. mínútu, Eggert lék fyrstu 88 mínútur leiksins og Kristall kláraði allan leikinn.
Viktor Bjarki Daðason kom inn á sem varamaður í hálfleik þegar FC Kaupmannahöfn gerði 2-2 jafntefli við Rauðu Stjörnuna á útivelli í Sambandsdeildinni. Serbarnir voru 2-1 yfir þegar Viktor kom inn á völlinn.
Viktor skoraði ekki í kvöld en fiskaði einn leikmann Rauðu Stjörnunnar af velli með rautt spjald.
Tómas Bent Magnússon var í byrjunarliði Hearts í 2-0 tapi á útivelli á móti Trabzonspor í Sambandsdeildinni.