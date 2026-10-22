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fimmtudagur 22. október 2026
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Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
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Gagnrýni
Spurningaleikir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Menning
Hvað er að frétta?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Samhengið með Sif
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Handbolti - Úrvalsdeild karla
KA
Afturelding
Körfubolti - Úrvalsdeild karla
Höttur
ÍR
Körfubolti - Úrvalsdeild karla
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Valur
Körfubolti - Úrvalsdeild karla
KR
Ármann
Körfubolti - Úrvalsdeild karla
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