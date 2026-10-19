Ísland á marga fulltrúa í bandaríska háskólafótboltanum en það er ekki á hverjum degi sem fjórir íslenskir leikmenn spila í sama leiknum.
Svo var þó raunin um helgina þegar fjórar íslenskar knattspyrnukonur mættust þegar Texas A&M tók á móti LSU í Bryan-College Station í Texas.Liðin leika bæði í SEC-deildinni, einni sterkustu háskóladeild Bandaríkjanna, þar sem sextán lið berjast um tólf sæti í úrslitakeppni deildarinnar sem fer fram í Pensacola í Flórída 8.–15. nóvember.Þrír íslenskir leikmenn leika með LSU, Louisiana State University, og liðið vann þarna dramatískan 4-3 endurkomusigur á Texas A&M.Leikmennirnir eru markvörðurinn Auður Scheving (úr Stjörnunni), bakvörðurinn Rakel Sigurðardóttir (úr Víkingi R.) og framherjinn Berglind Katla Hlynsdóttir (úr FH). Með Texas A&M spilar Brynja Rán Knudsen, miðjumaður úr Þrótti.Texas A&M komst í 2-0 og 3-2 í leiknum en LSU tryggði sér sigurinn með tveimur mörkum undir lok leiksins.Íslensku stelpurnar komust ekki á blað í leiknum þegar kemur að mörkum eða stoðsendingum en þær spiluðu allar. Auður varði þrjú skot og Brynja Rán átti eitt skot á markið.
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