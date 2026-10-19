Landsliðsfyrirliðinn Glódís Perla Viggósdóttir og félagar hennar í Bayern München unnu stórsigur í þýsku deildinni í kvöld.
Bayern tók á móti Stuttgart á heimavelli sínum og vann 5-0.
Bayern hefur þar með unnið fyrstu sjö deildarleiki tímabilsins og markatalan er glæsileg eða 24-6.
Glódís Perla lék allan tímann í miðri vörn Bæjara.
Hin danska Pernille Harder skoraði tvö mörk en Linda Dallmann kom liðinu í 1-0 og Klara Buhl skoraði þriðja markið í upphafi þess seinni. Edna Imade skoraði síðan fimmta og síðasta markið undir lokin.