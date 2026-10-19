Knattspyrnusamband Evrópu herðir tökin gagnvart Gianni Infantino, forseta FIFA, og krefst þess að lykilskjöl tengd hinum misheppnuðu og harðlega gagnrýndu fjárfestaáætlunum verði gerð opinber fyrir 2. nóvember.
Þetta kemur fram í bréfi frá Theodore Theodoridis, framkvæmdastjóra UEFA, sem breska ríkisútvarpið hefur fengið aðgang að.
Í bréfinu skrifar Theodoridis að forysta FIFA hafi enn ekki svarað nokkrum grundvallarspurningum varðandi verkefnið sem var slegið af, en því var ætlað að veita einkafjárfestum viðskiptalegt hlutverk, meðal annars á komandi heimsmeistaramótum í knattspyrnu.
Uefa gives Infantino two-week deadline to release key documents https://t.co/Z377cJ0JGp— BBC News (UK) (@BBCNews) October 19, 2026
Uefa gives Infantino two-week deadline to release key documents https://t.co/Z377cJ0JGp
Nú fer UEFA fram á að verkinu verði hraðað og einfaldri synjun um að birta umrædd gögn verður ekki tekið umyrðalaust.
„Sérhverja synjun um að afhenda upplýsingar eða skjöl ber að rökstyðja sérstaklega með skýrri útlistun á þeim tiltekna grundvelli sem byggt er á,“ segir enn fremur í bréfinu samkvæmt BBC.
UEFA á einnig að hafa sent átta blaðsíðna skjal til æðstu stjórnenda FIFA. Þar er bent á fjölda áhyggjuefna, meðal annars varðandi fjárfestaáætlanirnar, hina umdeildu veitingu friðarverðlauna Donalds Trump Bandaríkjaforseta í desember í fyrra og Balogun-málið í úrslitakeppni HM í sumar.