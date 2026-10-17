Setti málningu í matinn og eitraði fyrir hundruðum barna

Eigandi barnaheimilis í Kína og fimm starfsmenn hafa verið dæmdir í fangelsi eftir að hafa eitrað fyrir yfir tvö hundruð börnum. Eigandinn setti málningu í matinn til að hann myndi líta betur út og börnin vildu frekar borða hann.
Atvikið átti sér stað í Heshi Peixin-leikskólanum í Tianshui í Gansu-héraði í júlí á síðasta ári. Allt í einu fór fjöldi barna að veikjast og mældist magn blýs í blóði þeirra furðulega hátt.
Í ljós kom að matráðar leikskólans höfðu sett málningu sem ekki er ætlað að borða í mat barnanna. Það gerðu þeir til að bæta útlit matarins svo börnin væru líklegri til að borða matinn, þó svo að á umbúðum málningarinnar hafi staðið skilmerkilega að það mætti ekki leggja hana til munns.
Li Huifang, eigandi leikskólans, var dæmd í lífstíðarfangelsi og leikskólastjórinn Zhi Junglin í fimmtán ára fangelsi. Matráðarnir fengu sex til átta ára dóm. Við rannsókn málsins kom í ljós að Huifang og Junglin höfðu skipað starfsmönnunum að setja málningu í matinn.