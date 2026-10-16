Einn var handtekinn af lögreglu fyrir hótanir og brot á vopnalagabrotum en greint er frá atvikinu í dagbók lögreglunnar. Einnig voru ökumenn sektaðir fyrir að nota farsíma við akstur og aka án þess að vera með próf.
Í dagbók lögreglu er greint frá atvikum sem áttu sér stað frá klukkan 17:00 í gærdag og þar til klukkan 5:00.
Þar er greint frá því að í umdæmi lögreglustöðvar þrjú, sem sinnir málum í Kópavogi og Breiðholti, hafi einn aðili verið handtekinn fyrir hótanir og vopnalagabrot. Einnig var tilkynnt um slagsmál án þess að nánar sé sagt frá atvikum málsins eða hvort einhver hafi verið handtekinn.
Lögreglan í miðbæ, Vesturbæ og á Seltjarnarnesi aðstoðaði vegna innbrots í fyrirtæki sem og vegna umferðaróhapps en engin slys urðu á fólki.
Í umdæmi lögreglustöðvar tvö í Hafnarfirði, Garðabæ og á Álftanesi þurfti lögreglan að hafa afskipti af ökumanni sem notaði farsíma við akstur og af öðrum sem reyndist vera próflaus. Var málið leyst með sekt og þá var ökumaður handtekinn fyrir ölvunar- og fíkniefnaakstur á stolinni bifreið.