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fimmtudagur 15. október 2026
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Kauphöllin
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Fjármálin með Birni Berg
Samstarf
Flug
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Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
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Samkvæmislífið
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