Talsmaður Wolt-sendla fordæmir hótanir í garð starfsfólks fyrirtækisins og býður fram aðstoð sína. Samskiptastjóri Wolt á Íslandi segir búið að tilkynna hótanirnar til lögreglu en þær hafi allar verið nafnlausar. Þá hafi starfsfólk heimsendingarþjónustunnar einnig orðið fyrir „ágengum ummælum“ af hálfu nokkurra sendla. Sendlarnir boða stofnun samtaka og hyggjast að óbreyttu efna til verkfalls.
„Ég og ökumennirnir stöndum með Wolt í tengslum við þessar hótanir. Ef við getum hjálpað á einhvern hátt þá er ég tilbúinn í það. Ef þau hafa einhverjar vísbendingar eða eitthvað sem hægt er að deila þá er ég til í að hjálpa þeim að finna þá einstaklinga sem standa að baki þessu vegna þess að þetta á ekki að eiga sér stað,“ segir Gheorghe Mihai Cacaliceanu sem var kjörinn talsmaður Wolt-sendla á Íslandi á fundi þeirra með fulltrúum Eflingar í samtali við Vísi.
Hann hafi sömuleiðis tjáð fulltrúum Wolt þetta á fundi með þeim í vikunni. Vísir greindi frá hótununum fyrr í dag.
„Ég læt svona hegðun ekki líðast. Ef þetta er einhver úr okkar hópi þá á viðkomandi ekki að haga sér með þeim hætti sem Wolt greindi frá. Ég stend eindregið með Wolt hvað varðar svona hegðun, því við erum fullorðið fólk og venjulegar manneskjur. Við eigum að taka á málinu með viðeigandi hætti og enginn ætti að upplifa ótta eða þola hótanir fyrir að sinna starfi sínu,“ bætir Gheorghe við.
Gheorghe segir næstu skref í kjarabaráttu sendlanna vera að ganga frá þeirri pappírsvinnu sem þurfi til þess að koma formlega á fót samtökum Wolt-sendla á Íslandi. Sendlarnir eru verktakar en ekki starfsmenn Wolt og tilheyra því ekki stéttarfélagi með formlegum hætti líkt og flestir starfsmenn á vinnumarkaði. Gheorghe sakar fulltrúa fyrirtækisins um rangfærslur.
„Þeir halda því fram að þeir borgi okkur mjög vel og að greiðslurnar til okkar séu að lækka vegna þess að þeir hafi ráðið of marga bílstjóra. Þeir eru ekki samstíga þar því Christian [Kamhaug, samskiptastjóri Wolt á Íslandi og í Noregi] og Jóhann [Már Helgason, framkvæmdastjóri Wolt á Íslandi] sögðu að þeir hefðu ráðið of marga bílstjóra en þessir aðilar sem komu frá Finnlandi og Noregi sögðu að þeir hefðu ekki ráðið neina bílstjóra. Þannig að ég veit ekki lengur hverjum ég á að trúa. Þess vegna gengum við öll út af fundinum.“
Þar vísar hann til fundar sendla og fulltrúa Wolt sem Vísir greindi frá fyrr í vikunni.
„Við gengum út 23 talsins og aðeins sex eða sjö manns voru eftir á fundinum en ekki helmingur hópsins eins og greint hefur verið frá. Við vorum 30 bílstjórar, 23 gengu út og sjö urðu eftir á fundinum,“ bætir Gheorghe við.
„Við erum með WhatsApp-hóp og erum 97 í hópnum núna. Níutíu prósent þeirra eru mjög reið yfir ástandinu svo þau lögðu til verkfall. Ég sagði að við þyrftum að gera þetta almennilega, við þyrftum að gera þetta eins friðsamlega og hægt er, við þyrftum að fá leyfi frá borginni og við þyrftum að vera á öruggum stað svo við sköpum ekki ringulreið á götunum eða hefðum áhrif á önnur fyrirtæki heldur en fyrirtækið sem við erum að berjast gegn.“
Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, ræddi málefni Wolt-sendla í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í dag.
Samskiptastjóri Wolt á Íslandi segir starfsfólk heimsendingarþjónustunnar hafa orðið fyrir „ágengum ummælum“ af hálfu nokkurra Wolt-sendla. Nafnlausar hótanir hafa verið tilkynntar til lögreglu. Fundur sendla og forsvarsmanna var haldinn í vikunni.
Wolt-sendlar á Íslandi gengu margir ósáttir af fundi með finnskum stjórnendum fyrirtækisins í dag. Talsmaður sendlanna segir þá hafa búist við því að geta rætt kröfur sínar en þess í stað hafi þeir fengið fyrirlestur um hvernig appið og algrímið virkaði. Hann vinnur nú að því í samstarfi við Eflingu að koma á fót eins konar samtökum Wolt-sendla í von um að geta skipulagt lögmætt verkfall. „Og það verður stórt verkfall,“ boðar hann.
Tugir sendla hjá fyrirtækinu Wolt komu saman á skrifstofu Eflingar í dag. Þeir fara fram á að lágmarksgreiðslur verði hækkaðar og skipuleggja aðgerðir.