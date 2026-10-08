Óþekkti sonurinn leitaði Herbert uppi Magnús Jochum Pálsson skrifar 8. október 2026 10:11 Feðgarnir Arnar Jóhann og Herbert með yngsta fjölskyldumeðliminum. Popparinn Herbert Guðmundsson fékk í byrjun árs óvæntan tölvupóst frá Arnari Jóhanni Ragnarssyni sem taldi Herbert vera föður sinn. DNA-próf staðfesti faðernið og hafa feðgarnir síðan þá verið að kynnast. Arnar er áttunda barn Herberts, þar af það sjöunda sem er blóðtengt honum. Smartland greindi frá þessum tíðindum og ræddi við Herbert um týnda soninn. „Mér finnst þetta bara æðislegt. Ég á sjö börn fyrir og þetta er áttunda barnið,“ sagði Herbert við Smartland. Alls á hann eina dóttur og sjö syni, þar af einn sem er uppeldissonur hans. Herbert var í heimsókn hjá vini sínum, tónlistarmanninum Geir Ólafs, í Kólumbíu í janúar þegar Arnar sendi honum tölvupóstinn og sagði bráðabirgða DNA-próf benda til þess að Herbert væri faðir hans. Arnar er fæddur árið 1993 og úr Vestmannaeyjum sem vakti minningar hjá Herberti. „Ég hafði farið til Eyja árið 1992 og var að skemmta á níunda áratugar þemakvöldi hjá Pálma Lór, sem var með veitingastað í Eyjum. Þar hitti ég yndislega konu og við náðum ofsalega vel saman,“ sagði Herbert í viðtalinu. „Ekkert vesen, engin skömm“ Feðgarnir hittust svo í fyrsta sinn og fengu sér pítsu þegar Herbert kom heim frá Kólumbíu og voru tveir synir hans, Róbert Már og Guðmundur, einnig með í för. Þar tóku feðgarnir DNA-próf og var sýnunum úr því komið áleiðis til Bandaríkjanna í rannsókn. Tveimur vikum síðar hafi niðurstaðan legið fyrir og staðfest faðernið. „Mér finnst þetta bara æðislegt. Ég var ofsalega þakklátur. Þetta var algjör gleði og það tóku allir ofsalega vel í þetta,“ sagði Herbert um það sem hefði farið í gegnum huga hans þegar niðurstaðan lá fyrir. Hann gaf síðan út lagið „Þakklæti“ í sumar til heiðurs Arnari. „Þetta er mikil gleði, bæði hans megin og mín megin. Ekkert vesen, engin skömm, engin neikvæðni og allir góðir,“ sagði Herbert við viðbrögð fjölskyldnanna. Eyru og höku föðurins Ekki nóg með að fá nýjan son heldur varð Herbert líka afi í þrettánda sinn þegar Arnar eignaðist dóttur 1. apríl síðastliðinn. „Þá eignaðist hann litla dúllu sem er algjör prinsessa, svo yndislega falleg,“ sagði Herbert um sonardótturina við Smartlans. Feðgarnir eigi tónlistina sameiginlega og Herbert segir Arnar spila frábærlega á gítar. Þá beri sonurinn líka ákveðin útlitseinkenni föðurins. „Hann er mjög líkur móðurættinni. En þegar maður skoðar hann náið er hann með eins eyru og ég og líka höku eins og ég. Svo er litla stelpan hans svolítið lík afa sínum. Hún er með hökuna mína og er svolítið rauðbirkin, eins og ég var þegar ég var krakki,“ sagði Herbert. Ástin og lífið Fjölskyldumál Vestmannaeyjar Mest lesið Er Skúli Mog að selja túristum niðurgreitt kornsíróp? Lífið „Það er smá töffari í mér“ Tíska og hönnun Óþekkti sonurinn leitaði Herbert uppi Lífið Ung og upprennandi: „Pabbi segir mér alveg að hætta þessu“ Lífið Douglas gengst við enn einu framhjáhaldinu Bíó og sjónvarp Anne Carson hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels Menning Fangelsi undir Vatnajökli Leikjavísir Minntist pabba síns Johns Snorra: „Að sjálfsögðu hringdi ég í pabba!“ Lífið Simmi og Auddi mættust aftur á skjánum Lífið Vinsældirnar skipti miklu máli fyrir arfleifð Johns Snorra Lífið Fleiri fréttir Óþekkti sonurinn leitaði Herbert uppi Er Skúli Mog að selja túristum niðurgreitt kornsíróp? Vinsældirnar skipti miklu máli fyrir arfleifð Johns Snorra Simmi og Auddi mættust aftur á skjánum Eva Marie Saint er látin Ung og upprennandi: „Pabbi segir mér alveg að hætta þessu“ „Það væri ekki hægt að skrifa þetta handrit“ Minntist pabba síns Johns Snorra: „Að sjálfsögðu hringdi ég í pabba!“ Dagbók lögreglu: Próflaus eineygður ökumaður flúði af vettvangi Grétu af gleði þegar þær hittust loksins Stjörnurnar þefuðu á Kjarval Ice Spice og Millie skelltu sér í pottinn Hvað veistu um... íslenska hönnun? Funheit í fimm ára afmæli Engum brögðum beitt í útgáfuhófi Bragðs Tendra friðarsúluna í tuttugasta sinn Elegant herrar selja perlu í 101 Tískudrottningar fögnuðu kærkominni opnun Dorrit um skilnaðinn: „Líf mitt er algjörlega á hvolfi“ Barnsfaðir Gypsy Rose fannst látinn Stjörnulífið: „Lukka lífs míns að vera gift þessum“ Fæddist á Íslandi en þurfti áratugi til að fá það staðfest Fyndnustu dýralífsmyndir ársins Ekki átakalaust að breyta rótgrónu félagi Ástæða fyrir því að þau fóru ekki hátt með sambandið Hágrét í rúminu þegar allur peningurinn var búinn Krakkatía vikunnar: Eurovision, Harry Potter og Mr. Beast Líður betur eftir að hún þurfti að þjóta upp á spítala í miðri útsendingu Haustbingó Blökastsins í beinni Hemmi Gunn hjálpaði Hilmari og Birni Braga að svindla Sjá meira