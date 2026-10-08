Eins og óendurgoldin ást Valur Páll Eiríksson skrifar 8. október 2026 10:00 Sabri Lamouchi fékk ekki langan tíma í starfi hjá Túnis. Getty/Marco Steinbrenner Þegar Sabri Lamouchi tók við sem aðalþjálfari Túnis í janúar trúði hann því að hann gæti haft umbreytandi áhrif á norðurafríska liðið með heimsmeistaramót fram undan. Sú von entist skammt. Frakkinn komst vissulega á spjöld sögunnar á heimsmeistaramóti sumarsins, en það var ekki beint sá kafli sem hann vildi skrifa. Sú saga varð ekki mikið lengri en formálinn. Lamouchi varð fyrsti aðalþjálfarinn til að vera rekinn eftir aðeins einn leik á heimsmeistaramóti. Túnis tapaði fyrsta leik á mótinu 5-1 fyrir Svíum í Mexíkó. Það var nóg til að túniska knattspyrnusambandið segði hingað og ekki lengra og sleit samstarfinu við Frakkann sem náði aðeins að stýra liðinu í fimm leikjum á fimm mánuðum við stjórnvölin. Lítandi til baka líkir hann stuttu sambandi við Túnisa við eitthvað í ætt við óendurgoldna ást. „Ég var sannfærður um að ég gæti breytt einhverju fyrir þá,“ segir Lamouchi. „Ég er ekki viss um að þeir hafi verið á sömu blaðsíðu.“ „Þetta er eins og í lífinu, maður vill giftast einni konu, ævilangt. En konan elskar mann ekki. Maður stendur í brúðkaupinu og bíður eftir henni, en hún ákveður að mæta ekki. Hún vill ekki giftast manni,“ segir Lamouchi. „Þetta var sorglegt fyrir mig. Þetta verður hluti af því sem eftir er af lífi mínu, ferli mínum. En svona er þetta bara.“ HM 2026 í fótbolta Túnis Mest lesið Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Enski boltinn Ísland að beygja út af bakdyraleiðinni á EM? Fótbolti Býður sig fram á móti Infantino Fótbolti Bæði leikmönnum og áhorfendum í höllinni gert að víkja í miðjum leik Handbolti Næst ekki í Kane og tvísýnt hvort hann komi Körfubolti Heimir þrefalt líklegri en Ísland til að fara á EM Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Soðnar kartöflur besta nestið Sport Áföllin halda áfram að dynja á Russell Formúla 1 Manchester City-goðsögn hættir við að hætta Fótbolti Komust í þriggja stafa tölu gegn nýliðunum Körfubolti Fleiri fréttir Eins og óendurgoldin ást „Framkoman eins og við hverja aðra leikmuni“ Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Heimir þrefalt líklegri en Ísland til að fara á EM Guardiola verður viðstaddur fyrsta heimaleik Manchester City eftir dóminn Manchester City-goðsögn hættir við að hætta Býður sig fram á móti Infantino Tarik framlengir við Víking Leggur skóna á hilluna Andar léttar: Skilorðsbundið bann fyrir njósnirnar Ísland að beygja út af bakdyraleiðinni á EM? Upp um eitt sæti á heimslistanum Rekinn frá Tyrkjum Arteta framlengir við Arsenal Hafnaði Íslandi og er byrjaður með Bandaríkjunum Dregið á föstudag: Sjáðu mörk og fögnuð ungu strákanna okkar Lofsöng Sveindísi: „Tekið gríðarlegum framförum frá því í fyrra“ Kveðjubréf frá Kidda Steindórs Birkir heldur metinu og eignast aðra dóttur Messi var farinn að hágráta fyrir leik en kvaddi með stæl Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Fagnar stiginu: „Ég var að fíla Eistana“ „Bara lét okkur heyra það í hálfleik“ „Svo lengi sem ég get hlaupið vil ég spila fyrir Ísland“ „Hefðum tapað ef Hákon væri ekki í markinu“ „Það sem svíður mest“ Uppgjörið: Eistland - Ísland 0-0 | Markalaust en strákarnir á toppnum Einkunnir Íslands: Takmörkuð gæði í Tallinn Ronaldo segir þjálfarann hafa svikið sig Sjá meira