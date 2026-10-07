„Vonbrigði að Icelandair fljúgi ekki lengur til Kulusuk“ Rafn Ágúst Ragnarsson og Agnar Már Másson skrifa 7. október 2026 21:02 Jens-Frederik Nielsen, formaður grænlensku landstjórnarinnar, ræddi við Vísi fyrir utan ráðherrabústaðinn í dag. Vísir/Rafn Formaður grænlensku landstjórnarinnar segir það svekkjandi að Icelandair fljúgi ekki lengur til Kúlusúk á Austur-Grænlandi yfir vetrartímann enda hafi flugleiðin reynst vel upp á ferðamennsku og fraktflutninga á ferskvöru. Hann segir að landstjórnin leiti nú leiða til þess að tryggja flug að svæðinu á ný. „Það eru auðvitað vonbrigði að Icelandair fljúgi ekki lengur til Kulusuk,“ segir Jens-Frederik Nielsen, formaður grænlensku landstjórnarinnar, í samtali við Vísi að loknum blaðamannafundi með Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra Íslands, og Beini Johanesen, lögmanni Færeyja. Í sumar var greint frá því að Icelandair myndi hætta flugi milli Íslands og Kulusuk yfir vetrarmánuðina en félagið Icelandair hefur um árabil sinnt farþega- og fragtflugi til afskekktrar austurstrandarinnar. „[Flugið] hefur reynst gott fyrir Grænland bæði vegna ferðamennsku en einnig vegna ferskvöru og grænmetis og svo framvegis,“ segir formaðurinn og bætir við að grænlenska landstjórnin kanni nú hvernig hægt sé að tryggja flug að svæðinu á ný. „En það er flókið,“ bætir hann við, „vegna þess að auðvitað er um einkarekstur að ræða og við erum að sjá hvað við getum gert til þess að opna leiðina á ný, vegna þess að það skiptir Grænlendinga miklu máli.“ Grænlenska ríkið geti sjálft ekki staðið í því að reka flugfélag. „Og þess vegna er mikilvægt að setja á okkur viðskiptagleraugun,“ heldur Jens-Frederik áfram. „Það eru hlutir sem við getum gert – ég get ekki lofað að við séum að því akkúrat núna – en við erum að fara í viðræður og innviðaráðherrann okkar er stendur sig vel og vinnur hart að því að finna lausnir.“ Hóteleigandi í Kúlusuk ræddi við Vísi en hann var með öllu ósáttur við það að íslenska flugfélagið hefði hætt að fljúga til Kúlusúkk á milli október og maí. „Ef við fáum enga ferðamenn þá verðum við að skjóta alla hundana,“ sagði hóteleigandinn. Blaðamannafundur ríkisstjórnaroddvitar vestnorrænu landanna þriggja var haldinn í Ráðherrabústaðnum í Reykjavík í dag og var þar tilkynnt um frekara viðskiptasamstarf milli Íslands, Færeyja og Grænlands þó þjóðarleiðtogarnir greindu ekki frá smáatriðum þess samtals. Þar kom þó fram að þrímenningarnir hefðu setið hringborð með fjárfestum af Norðurslóðum og voru leiðtogarnir vongóðir að hægt væri að efla viðskiptasamstarfið í útnorðri. Eins og þekkt er hafa miklar hræringar orðið í málefnum Grænlands, þar sem nýlega var samið um nýjan varnarsamning við Bandaríkin í kjölfar hótana Bandaríkjaforseta en auk þess tilkynnti Evrópusambandið nýlega um fjárfestingarpakka fyrir Grænland. Grænland Icelandair Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Telur Thomas Møller hafa fengið tækifæri til að eyða sönnunargögnum Innlent Sauð upp úr þegar Ragnar kallaði orð Ásgeirs óábyrg Innlent Fór í skólann og búið að farga dekkjastæðunni þegar heim var komið Innlent Kennarar boða tíðindi Innlent SA á leið í árshátíðarferð á meðan klukkan tifar í kjaradeilu Innlent Leigubremsan „augljóslega mjög heimskuleg“ Innlent Nóg að spyrja þá sem þurfa að borga launin Innlent Hringdi inn þegar konan reyndist gift öðrum manni Innlent Framlengja samninga út næsta ár Innlent Tugmilljóna gjaldþrot félags fíkniefnasmyglara Innlent Fleiri fréttir „Vonbrigði að Icelandair fljúgi ekki lengur til Kulusuk“ Ljósastaurar bilaðir víða í Reykjavík Ræst út vegna logandi rafhlaupahjóls Serbar á Íslandi mótmæla: „Það er ósanngjarnt að taka af fólki réttinn til að kjósa“ Hringdi inn þegar konan reyndist gift öðrum manni Tugmilljóna gjaldþrot félags fíkniefnasmyglara „Við erum að gefa boltann upp“ Þétta samstarfið í útnorðri „Við erum tilbúin að skoða lengingu skólaársins“ Bein útsending: Blaðamannafundur Kristrúnar, Beinis og Jens Frederik SA á leið í árshátíðarferð á meðan klukkan tifar í kjaradeilu Sver af sér ábyrgð á rannsókn um karlmennsku Bílvelta á Vesturlandsvegi Sauð upp úr þegar Ragnar kallaði orð Ásgeirs óábyrg Verða að viðurkenna barn getið með staðgöngumæðrun Segir „gerviþak“ breyta litlu um „ryksugu“ Rúv Viðræður VR við SA á leið inn „blindgötu“ Tímarit eigi hvergi stað og fái enga styrki Segir fjölmiðlanefnd stjórnlausa og sektaóða Geti reynst erfitt að standa við verðlagsloforðin Hvetur flokka til að afla leyfa fyrir tónlist í pólitískum áróðri Rubio hafi staðfest varnarskuldbindingar gagnvart Íslandi Breyti myndböndum af börnum að borða og dansa í barnaníðsefni Kennarar boða tíðindi Nóg að spyrja þá sem þurfa að borga launin Sex atvinnulausir um hvert laust starf Bein útsending: Áskoranir á norðurslóðum Glapræði að hafna væntanlegri launahækkun Kjarabarátta kennara bitni á námi barnanna Sólveig Anna segir glapræði að segja upp samningum Sjá meira