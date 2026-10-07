Segir „gerviþak“ breyta litlu um „ryksugu“ Rúv Birgir Olgeirsson skrifar 7. október 2026 14:28 Tómas Þór Þórðarson, varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins, kallaði fyrirhugað tekjuþak á Rúv „gerviþak“ í ræðu á Alþingi í dag. Vísir/Vilhem Tómas Þór Þórðarson, varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins, gagnrýndi fjölmiðlaáform Loga Einarssonar ráðherra harðlega á Alþingi í dag. Hann kallaði fyrirhugað tekjuþak á RÚV „gerviþak“ og sagði áformin ekki verða til þess að nýr sjónvarpsfréttatími kæmi til sögunnar. Tómas kvaðst hafa starfað á fjölmiðlum í tuttugu ár. Honum þætti erfitt að sætta sig við að fá ekki lengur sjónvarpsfréttir klukkan hálfsjö á kvöldin, eftir að Sýn hætti útsendingu þeirra í lok ágúst. Hann rifjaði upp afgreiðslu Alþingis á lögum um stuðning við einkarekna fjölmiðla í vor. „Og svo eftir að við afgreiddum hér enn eina hengingarólina til íslenskra fjölmiðla í vor liðu 80 dagar þar til að það fór undir,“ sagði hann um sjónvarpsfréttir Sýnar. Frá afgreiðslu frumvarpsins í þingnefnd 12. júní til síðasta sjónvarpsfréttatímans 31. ágúst liðu 80 dagar. Alþingi samþykkti lögin 19. júní, 73 dögum fyrir síðasta fréttatímann. Sýn heldur áfram að flytja fréttir á Vísi og Bylgjunni. Tómas vék síðan að frétt Vísis um fyrirhugað 2,8 milljarða króna tekjuþak Rúv. Hann sagði tekjurnar aðeins einu sinni hafa farið yfir markið í samanburði síðustu fjögurra ára og kallaði þakið hluta af „hraðbankaáformum“ ráðherra. „Þetta er því í raun gerviþak,“ sagði Tómas. Hann taldi það breyta afar litlu um það sem hann kallaði „ryksugu Rúv á íslenskum auglýsingamarkaði“. Samanburður Vísis byggði á auglýsingatekjum sem ráðuneytið færði allar á verðlag maí 2026. Tekjur ársins 2022 voru þá þær einu sem fóru yfir 2,8 milljarða króna. Frumvarpið miðar hins vegar við tekjur af viðskiptaboðum, sem ná einnig til kostunar og vöruinnsetninga. Fari þær tekjur yfir markið yrði umframfjárhæðin dregin frá framlagi ríkisins til Rúv. Frumvarpið gerir jafnframt ráð fyrir að framlagið lækki um fjárhæð sem nemur tíu prósentum af meðaltekjum af viðskiptaboðum síðustu fjögurra ára, hvort sem þakinu er náð eða ekki. Tómas sagði áformin í grunninn fela í sér 250 til 280 milljóna króna viðbótarstuðning við einkarekna fjölmiðla. Hann taldi slíkan stuðning geta orðið „bjargráð fyrir minni fjölmiðla“ en dygði ekki til að byggja upp stóran miðil. „Við munum aldrei undir þessum áformum fá annan sjónvarpsfréttatíma, aldrei aftur annan stóran fjölmiðil, og það er ekki gott,“ sagði hann. Tómas kallaði áformin „ekkert annað en sýndarmennsku“ og sagði þau lýsa skilningsgjá milli ráðuneytisins og íslenskra fjölmiðla. Ríkisútvarpið Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Auglýsinga- og markaðsmál Mest lesið Telur Thomas Møller hafa fengið tækifæri til að eyða sönnunargögnum Innlent Fór í skólann og búið að farga dekkjastæðunni þegar heim var komið Innlent Framlengja samninga út næsta ár Innlent Leigubremsan „augljóslega mjög heimskuleg“ Innlent Nóg að spyrja þá sem þurfa að borga launin Innlent Ólíklegt að pestin berist til Íslands Innlent Glapræði að hafna væntanlegri launahækkun Innlent Samkomulagið hafi ekki áhrif á viðræður VR Innlent Bein útsending: Kennarar boða tíðindi Innlent Kjarabarátta kennara bitni á námi barnanna Innlent Fleiri fréttir Segir „gerviþak“ breyta litlu um „ryksugu“ Rúv Viðræður VR við SA á leið inn „blindgötu“ Tímarit eigi hvergi stað og fái enga styrki Segir fjölmiðlanefnd stjórnlausa og sektaóða Geti reynst erfitt að standa við verðlagsloforðin Hvetur flokka til að afla leyfa fyrir tónlist í pólitískum áróðri Rubio hafi staðfest varnarskuldbindingar gagnvart Íslandi Breyti myndböndum af börnum að borða og dansa í barnaníðsefni Bein útsending: Kennarar boða til tíðinda Nóg að spyrja þá sem þurfa að borga launin Sex atvinnulausir um hvert laust starf Bein útsending: Áskoranir á norðurslóðum Glapræði að hafna væntanlegri launahækkun Kjarabarátta kennara bitni á námi barnanna Sólveig Anna segir glapræði að segja upp samningum Leigubremsan „augljóslega mjög heimskuleg“ Þurfi að bæta eftirlit í stað þess að meina au pair aðgang Fundur VR og SA hafinn Samkomulagið hafi ekki áhrif á viðræður VR Telur Thomas Møller hafa fengið tækifæri til að eyða sönnunargögnum Fór í skólann og búið að farga dekkjastæðunni þegar heim var komið Einn handtekinn eftir líkamsárás í Kópavogi Framlengja samninga út næsta ár Margrét hyggst kæra til Mannréttindadómstóls Evrópu Segja boltann hjá stjórnvöldum Ólíklegt að pestin berist til Íslands Óþolinmæði að fylla Læknavaktina Ekkert leyndarmál að herinn sé önnum kafinn Greinir skýran vilja til meira samstarfs Leggja fram þingmál um að draga umsóknina til baka Sjá meira