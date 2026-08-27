„Slátrarinn í Bosníu“ Ratko Mladic látinn

Ratko Mladic, alræmdur fyrrverandi hershöfðingi Bosníuserba, er látinn. Hann hlaut lífstíðardóm fyrir þjóðarmorð og stríðsglæpi sem hann framdi í Bosníustríðinu á tíunda áratug síðustu aldar.
Serbnesk ríkissjónvarpsstöð greindi frá andláti Mladic í dag. Hann fékk heilablóðfall í apríl, að sögn norska dagblaðsins VG. Honum var hafnað um lausn úr fangelsi af heilsufarsástæðum í júlí í fyrra. Hann var 84 ára þegar hann lést.
Mladic gekk undir viðurnefninu „bosníski slátrarinn“ vegna framgöngu hans í Bosníustríðinu sem geisaði frá 1992 til 1995. Alþjóðlegur dómstóll sakfelldi Mladic fyrir þjóðarmorð og stríðsglæpi árið 2017.
Hans er sérstaklega minnst vegna fjöldamorðanna í Srebrenica árið 1995 þar sem um átta þúsund bosnískir múslimar, karlmenn og drengir, voru teknir af lífi. Einnig vegna umsátursins um Sarajevó sem kostaði um tíu þúsund manns lífið.
Heforinginn lét sig hverfa og fór huldu höfði eftir að Slobodan Milosevic, forseti Serbíu í stríðinu og síðar Júgóslavíu, var handtekinn árið 2001. Mladic var sjálfur handsamaður í Serbíu árið 2011 og framseldur til stríðsglæpadómstólsins í Haag.
Bosníustríðið var hluti af miklum stríðsátökum sem geisuðu á milli ólíkra þjóðarbrota á Balkanskaga þegar Júgóslavía leystist upp eftir fall kommúnismans.
Mladic stýrði her Bosníuserba í stríðinu sem hófst eftir að Bosnía og Hersegóvína lýstu yfir sjálfstæði árið 1992. Hann naut stuðnings Milosevic, forseta Serbíu. Bosníuserber frömdu þjóðernishreinsanir á Bosníukróötum og bosnískum múslimum í stríðinu.
Fréttin verður uppfærð.