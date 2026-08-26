Flugvallarstarfsmenn í Frankfurt látnir eftir að hafa smitast af malaríu

Óvenju mörg tilfelli þar sem fólk hefur smitast af malaríu hafa komið upp á einum stærsta flugvelli Þýskalands og þegar hafa í það minnsta tveir látist. Talið er að malarían hafi borist með moskítóflugu um borð í flugvél en það hefur fengist staðfest að sex flugvallarstarfsmenn, karlmenn í mismunandi stöðum og á mismunandi svæðum vallarins, hafi smitast.
Fjöldi erlendra miðla hefur fjallað um andlátin en í umfjöllun norska miðilsins NRK segir að heilbrigðisyfirvöld í Frankfurt hafi greint frá því að tveir þeirra sem smituðust í sumar séu látnir. Hinir fjórir fái meðferð á sjúkrahúsi.
Líkt og fyrr segir er talið að smitin hafi orsakast af sýktri moskítóflugu sem barst til Þýskalands með flugvél en í frétt breska ríkisútvarpsins (BBC) um málið segir að fyrst hafi orðið vart við smit meðal starfshópsins í júlí.
Haft er eftir talsmanni flugvallarrekstraraðilans Fraport að einn starfsmaður hafi látist af völdum sýkingarinnar, en lýðheilsuyfirvöld hafi síðar greint frá því að tveir af þeim sem smituðust hafi látist. Báðir hinna látnu eru þýskir.
Gildrur hafa verið settar upp á flugvellinum og moskítóflugur sem nást verða greindar á rannsóknarstofu til að ákvarða tegund þeirra og uppruna, er fram kemur í frétt BBC um málið.
„Við höfum veitt öllum starfsmönnum ítarlegar upplýsingar og hvetjum þá til að leita til læknis ef þeir finna fyrir einhverjum einkennum,“ er haft eftir talsmanni Fraport.
Malaría er sjúkdómur sem berst með biti sumra tegunda moskítóflugna og er aðallega að finna í hitabeltislöndum en langflest tilfelli sem upp koma eru í Afríkuríkjum sunnan Sahara-eyðimerkurinnar.
Sýkingin, sem hægt er að koma í veg fyrir og lækna, stafar af sníkjudýri og smitast ekki milli manna. Einkennin eru mjög misalvarleg eftir tilfellum og geta verið væg eða lífshættuleg. Það að brugðist sé hratt og rétt við getur skorið úr um hvort fólk lifi af.