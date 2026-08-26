Seiðmaðurinn og eiginmaður Mörtu Lovísu Noregsprinsessu, Durek Verrett, hefur gengist undir nýrnaígræðslu á Ríkisspítalanum í Ósló. Ígræðslan er sögð hafa gengið vel eftir langa bið eftir líffæragjafa. Hann var 28 ára gamall þegar hann greindist með ólæknandi nýrnasjúkdóm.
Frá þessu greinir umboðsmaður Mörtu Lovísu prinsessu í fréttatilkynningu. Durek hefur glímt við langvinnan nýrnasjúkdóm sem krafðist ígræðslu, segir í umfjöllun NRK.
Þau Marta Lovísa og Durek greindu frá trúlofun sinni sumarið 2022 og var skömmu síðar tilkynnt að hún myndi ekki lengur koma fram fyrir hönd konungsfjölskyldunnar. Þau gengu í hjónaband árið 2024.
„Fyrst og fremst finnum við fyrir gríðarlegu þakklæti fyrir að einhver sé tilbúinn að vera líffæragjafi. Það er erfitt að koma orðum að því hvað slík gjöf þýðir. Nýja nýrað hefur gefið Durek nýtt tækifæri og við munum aldrei taka því sem sjálfsögðum hlut,“ er haft eftir Mörtu Lovísu í umfjöllun NRK.
Hjónin þakka læknum og hjúkrunarfræðingum á Ríkissjúkrahúsinu fyrir fagmennsku og umönnunina.
Haraldur Noregskonungur, tengdafaðir Dueks Verret og faðir Mörtu Lovísu prinsessu, liggur inni á sama spítala og hlýtur meðferð vegna blóðsjúkdóms.
Heilsu hans er sögð hafa hrakað um helgina en að hann dvelji áfram á spítalanum og sé í veikindaleyfi þangað til annað verði tilkynnt. Hákon krónprins er ríkisstjóri á meðan hinn 89 ára konungur er í veikindaleyfi.