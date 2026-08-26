Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, hefur þekkst boð um að vera viðstaddur stefnuræðu Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, í næsta mánuði. Sambandið og Kanada hafa færst nær hvert öðru í skugga ágreinings við Bandaríkjastjórn.
Framkvæmdastjórn ESB bauð Carney að vera viðstaddur stefnuræðuna sem von der Leyen flytur í Strasbourg 16. september. Í henni fer hún yfir áherslur sínar fyrir sambandið.
Evrópskur embættismaður staðfestir boðið við blaðið Politico. Sambandið hafi boðið Carney til marks um náið samband þess og Kanada og vilja beggja til þess að þétta raðirnar.
„Á þessum tímum áskorana er nauðsynlegt að efla sambönd okkar um allan heim,“ hefur blaðið eftir heimildarmanni sínum.
Carney hefur staðið í ströngu í viðskiptastríði við Bandaríkjastjórn. Donald Trump Bandaríkjaforseti sleit viðræðum við kanadísk stjórnvöld og lagði tolla á innfluttar vörur frá Kanada í vikunni. Stjórn Carney svaraði með eigum tollum á bandarískar vörur í gær.
Vaxandi togstreita hefur verið á milli Bandaríkjastjórnar og bandalagsríkja hennar beggja vegna Atlantsála frá því að Trump tók aftur við völdum í fyrra. Ræða sem Carney hélt á efnahagsráðstefnunni í Davos í vetur vakti mikla athygli en í henni kallaði hann eftir bandalagi lýðræðisríkjaí ljósi endaloka heimsskipanar undanfarinna áttatíu ára.
„Miðlungsveldi verða að vinna saman því ef þú ert ekki við borðið þá ertu á matseðlinum,“ sagði Carney í Davos.