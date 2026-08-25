Lögreglan í Vestmannaeyjum biðlar til þeirra sem standa nú að björgun á lundapysjunni að fara varlega og leggja leið sína að svokölluðu sleppisvæði og standa þar fyrir innan hlaðna veggi. Þeim hafi borist í það minnsta tvær tilkynningar um að fólk hafi staðið fyrir utan veggina og litlu munað að illa færi.
Kemur þetta fram í færslu embættisins á Facebook en þar er vakin athygli á sleppisvæði sem er við Ofanleitishamar. Þangað leggi leið sína fjöldi fólks nú þegar björgun á lundapysjum standi sem hæst en oftar en ekki séu heilu fjölskyldurnar saman í verkefninu.
„Höfum fengið ábendingu um að staðið sé fyrir utan hlaðna vegginn og litlu hafi mátt muna í a.m.k. tveimur tilfellum að illa færi. Þar hafi verið á ferð börn sem hafi misst frá sér pysju og reynt að ná henni aftur en verið komin í hættu þar sem þau voru nálægt hárri bjargsbrúninni,“ segir í færslunni.
Björgunarfólk eigi að standa fyrir aftan vegginn þegar sleppt sé því pysjubjörgun geti skapað skemmtilegar og góðar minningar fyrir fjölskylduna og forsenda þess sé að allir komi heilir heim.
Færsluna má lesa hér að neðan í heild sinni.
Kæra pysjubjörgunarfólk
Nú stendur sem hæst björgun á lundapysjum og eru margir kappsamir við þá iðju og biðlum því til ykkur að fara að öllu með gát. Viljum þó sérstaklega vekja athygli ykkar á sleppisvæðinu við Ofanleitishamar en þangað leggur leið sína fjöldinn allur af fólki til þess að sleppa pysjum. Höfum fengið ábendingu að staðið sé fyrir utan hlaðna vegginn og litlu hafi mátt muna í a.m.k. tveimur tilfellum að illa færi. Þar hafi verið á ferð börn sem hafi misst frá sér pysju og reynt að ná henni aftur en verið komin í hættu þar sem þau voru nálægt hárri bjargsbrúninni. Viljum við benda björgunarfólki á að standa fyrir aftan vegginn þegar sleppt er því pysjubjörgun skapar skemmtilegar og góðar minningar fyrir fjölskylduna og forsenda þess er að allir komi heilir heim.