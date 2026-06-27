Þjóðaróperan hefur boðið sex íslenskum einsöngvurum ráðningu, þeim Kristínu Einarsdóttur Mäntylä, sópran, Hildigunni Einarsdóttur, messó-sópran, Gunnari Birni Jónssyni, tenór, og Kristjáni Inga Jóhannessyni, barítón, Hörpu Ósk Björnsdóttur, sópran, og Ragnari Pétri Jóhannssyni, bassa.
Frá þessu er greint á vef Þjóðaróperunnar, en þeim Kristínu, Hildigunni, Gunnari Birni og Kristjáni Inga munu hefja störf 15. september og munu þau taka þátt í opnunarviðburðinum Undir sömu stjörnu sem verður frumsýndur í Hofi á Akureyri 18. október næstkomandi og síðan sýndur víðar um landið.
Þau harpa Ósk og Ragnar Pétur munu svo hefja störf í ársbyrjun 2027.
„Allir þessir sex söngvarar munu taka þátt í lykilverkefni komandi leikárs Óperunnar, Falstaff eftir Giuseppe Verdi, sem verður frumsýnt 6. mars 2027. Þar mun áhorfendum gefast tækifæri til að sjá og heyra fjölbreyttan hóp íslenskra söngvara sem hafa vakið athygli fyrir störf sín bæði heima og erlendis.
Með þessum áformum undirstrikar Óperan metnað sinn til að efla starfsskilyrði íslenskra söngvara, en framundan er spennandi starfsár þar sem íslenskir söngvarar verða í forgrunni í fjölbreyttum verkefnum á vegum Óperunnar,“ segir í tilkynningunni.