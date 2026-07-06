Aðsóknarmet slegið á brúðulistahátíð á Hvammstanga Freyja Þórisdóttir skrifar 6. júlí 2026 10:02 Meðal þeirra sem settu upp sýningu voru listamenn frá hinu ítalska Zaches-leikhúsi en sú sýning var einstök útgáfa af klassíska ævintýrinu um Öskubusku. Greta Clough ferðast reglulega á milli sýninga um allan heim. Patrik Ontkovic/Aðsend Brúðulistahátíðin HIP-fest (Hvammstangi international puppetry festival) var haldin í fimmta sinn dagana 26., 27. og 28. júní en þátttakendur í ár voru frá jafn mörgum mismunandi löndum. Handbendi brúðuleikhús stendur fyrir hátíðinni en gestir ferðuðust sumir víða að, þar á meðal frá Havaí, Kína og Finnlandi. Staðarmiðillinn Feykir hefur eftir heimildarmönnum að á hátíðinni í ár hafi verið slegið aðsóknarmet en listrænn stjórnandi hátíðarinnar, Greta Clough, segir að ríflega þrjátíu listamenn hafi sýnt verk sín í ár. „Við byrjuðum á þessu árið 2020, svona í tilraun til að halda einhverju gangandi á meðan Covid stóð yfir,“ segir Greta í samtali við Vísi en fyrstu þrjú árin var hátíðin haldin árlega og svo var því breytt og hún haldin annað hvert ár. Síðastliðna helgi var hún haldin í fimmta sinn. Það hafa á bilinu fimm til sjö alþjóðleg leikfélög komið hingað til lands og tekið þátt í hátíðinni en í ár voru um þrjátíu listamenn staddir á Hvammstanga alla hátíðarvikuna. „Hluti af venjulegri vinnu minni hjá Handbendi er að ég sæki margar hátíðir um allan heim, sem dómari fyrir verðlaun og annað slíkt,“ segir hún jafnframt en bætir við að „þannig fæ ég að sjá mikið af frábærum verkum alls staðar og ég er eiginlega virkt að leita að því hvaða sýningar mér líkar við.“ Virkilega fín HIP-fest fjölskylda Hún segist sérstaklega hafa augun opin fyrir vel unnum samtímabrúðuleikhússýningum frekar en hefðbundnum og eldri tegundum brúðuleikhússýninga. „Vegna þess að fólk hefur nýjar hugmyndir, nýjar leiðir til að nálgast hlutina eða blanda saman listformum,“ segir hún. Þá nefnir hún þær takmarkanir sem fylgja smáu sýningarrými en hátíðin er staðbundin og eru sýningarnar settar upp í iðnaðarrýmum og í litlum stúdíórýmum. „Við notum tíma í að skoða hvaða sýningar ég held að við getum hýst í þessum mismunandi rýmum.“ Puzzles Theater frá Kanada setti upp sýninguna Skógar. Trukitrek frá Spáni og Ítalíu sýndi Klikk. Brúðuleikhús akademíu Volyn-hérðaðs í Úkraínu sýndi sýninguna Vögguvísa stjörnunnar. Zaches leikhúsið frá Ítalíu sýndi hið klassíska ævintýri Öskubusku í eldri gerð. Frú Paulette frá Spáni sýndi örsýninguna Syndarinn. Þá vilji hún líka vanda valið svo að fólkinu sem taki þátt í hvert skipti komi vel saman enda sé að hennar mati einna mikilvægast við hátíðina að listamennirnir geti tengst og myndað sambönd sín á milli. „Við höfum á þessum fimm árum byggt upp virkilega fína fjölskyldu af HIP-listamönnum sem halda áfram, sumir fara í samstarf sín á milli á eftir, og það er virkilega góð stemning,“ ítrekar hún. Hefur hátíðin orðið stærri í gegnum árin? „Sum ár eru stærri en önnur. Það fer allt eftir fjárveitingum, hvað við verðum að gera. Við vorum áður hausthátíð, svo þá höfðum við, svona, öðruvísi, svona, gistingu í boði fyrir okkur,“ segir Greta en hátíðin var svo færð til og er nú haldin á sumrin. Gisting fyrir gesti og þátttakendur er því aðeins takmarkaðari á svæðinu. Markhópurinn samanstandi frekar af fullorðnum en börnum Í ár ferðuðust gestir víða að og segir Greta einhverja hafa komið frá Finnlandi, Hawaii, Kína og bætir við að „fólk ferðast alls staðar að til að koma á hátíðina“. Þrátt fyrir að brúðuleiklist sé af mörgum talin ansi sérhæfð og að einhverju leiti ekkert svo stórt listform hér á landi segir Greta alþjóðlega samfélagið vera gríðarfjölmennt. Hún gefur sjálf unnið í geiranum í að verða tvo áratugi. Handbendi Brúðuleikhús setti upp sýninguna Rót en verkið fjallar um ungan dreng sem hittir í fyrsta sinn ömmu sína.Aðsend „Þetta er sérhæft, en það er líka risastórt alþjóðlegt samfélag. Þó það sé ekki jafn sögulegt og fólk á Íslandi heldur kannski,“ segir hún. „Það er í raun og veru listform sem er um allan heim, og sérstaklega brúðuleiklist fyrir fullorðna er mjög stórt mál. Það er miklu meira miðað að fullorðnum áhorfendum en barnaáhorfendum víða um heim.“ Handbendi setti nýverið upp sýninguna Rót í samvinnu við Þjóleikhúsið, Menningarfélag Akureyrar og Listahátíðar í Reykjavík. Sýningin fjallar um dreng sem hittir ömmu sína frá Paragvæ í fyrsta sinn. Vesturbyggð Menning Leikhús Húnaþing vestra Mest lesið Stjörnulífið: Bátsferðir og brjóst Lífið Birtu fyrstu myndina af Mette-Marit eftir aðgerðina Lífið Pétur Jóhann á von á öðru barnabarni Lífið Rauðhærðasti Íslendingurinn fundinn Lífið Dreymdi um að á bókasafninu væri bók eftir sig Menning Stjörnum prýddur gestalisti Swift og Kelce Lífið Skósveinarnir hafi ekki þjónað Hitler Bíó og sjónvarp Eins og að vera með kláða sem hverfur aldrei Lífið Fólk eigi ekki að vera feimið við sleipiefnið Heilsa „Erum enn að ná utan um allt sem gerðist“ Lífið Fleiri fréttir Dreymdi um að á bókasafninu væri bók eftir sig Skólastika Gamalíelsdóttir vekur undrun Íslendinga Sýning Bjarkar bæði væmin og stórkostleg og leggur til stofnun Bjarkarsafns Í jólaskapi í júní Sex íslenskir söngvarar ráðnir til Þjóðaróperunnar Myndaveisla: Þær voru fjallkonur um land allt í ár Þrír fulltrúar Íslendinga í hópi topp 20 undir 30 Hilmir Snær stígur einn á svið Arnhildur Pálmadóttir er borgarlistamaður Reykjavíkur Veggjakrotað með kandýfloss á sýningunni „Hæhóogjibbíjei” Myndaveisla: Aldrei of gamall til að skella sér á bak David Hockney er látinn Ný bók frá Kirkegaard 47 árum eftir dauða hans Pissaði fyrir framan fólk í sjö klukkutíma á dag Þorgerður Katrín og Sólveig Anna í þrumustuði í Þulu Metsöluhöfundur birtist óvænt á Ísafirði og áritaði bækur Marjane Satrapi er látin „úr sorg“ Natasha S. hlýtur Maístjörnuna Deilt um sýningu Bjarkar: „Asnalega uppsett og kostnaðarsamt prump“ Sjá meira