Menning

Hulda Hákon, Jón Óskar og Krassasig á ListaVestrinu

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Finnur Arnar Arnarsson festir merki ListaVestursins á vegg Tanksins á Flateyri.
Finnur Arnar Arnarsson festir merki ListaVestursins á vegg Tanksins á Flateyri.

Menningarhátíðin ListaVestrið verður haldin í fimmta skiptið í ár og fer fram dagana 11. til 19. júlí á Flateyri. Fimmtán listamenn taka þátt í hátíðinni í ár og má þar nefna hjónin Huldu Hákon og Jón Óskar, Einar Örn Benediktsson og svo sýna börn Jóns Sigurpálssonar heitins verk hans.

ListaVestrið hefur fest sig í sessi sem metnaðarfullur vettvangur fyrir samtímalist og menningarviðburði á Vestfjörðum á síðustu árum. ListaVestrið sameinar starfsemi þriggja sýningarrýma á Flateyri, Gallerísins undir brúnni á Sólbakka, Gömlu Slökkvistöðvarinnar og Tanksins, sem öll hafa undanfarin ár staðið fyrir fjölbreyttum listviðburðum, sýningum og opnunum.

Opnun hátíðarinnar fer fram 11. júlí klukkan 15 í Tankinum á Sólbakka og á aðaldagskrá ListaVestursins í sumar verða fjórar myndlistarsýningar. 

Fjöldi fólks mætti á hátíðina í fyrra.

Í Gömlu Slökkvistöðinni munu Jón Óskar og Hulda Hákon sýna verk sín, í Galleríinu undir brúnni mun Krassasig, Kristinn Arnar Sigurðsson, gera staðbundna innsetningu, á neðri hæð Tanksins sýna Ísfirðingarnir og systkinin Gunnar og Rannveig Jónsbörn verk sín og föður þeirra, Jóns heitins Sigurpálssonar og á efri hæð Tanksins sýnir Einar Örn Benediktsson, tón- og myndlistarmaður, auk þess sem Jóel Pálsson saxafónleikari flytur hljóðverk við opnun hátíðarinnar.

Sem fyrr verður fjöldi annarra innsetninga og sýninga settar upp víða á Flateyri, sem sýningar utan dagskráar. 

Þá verður gestum hátíðarinnar boðið að spreyta sig á að mála fjallið Þorfinn sem stendur handan fjarðar og boðið upp á listasmiðju fyrir börn dagana 14.–17. júlí í Samkomuhúsinu á Flateyri, undir leiðsögn Einars Viðars Thoroddsen og Fannars Skarphéðinssonar.

Ísafjarðarbær Myndlist


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