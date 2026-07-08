Hulda Hákon, Jón Óskar og Krassasig á ListaVestrinu Magnús Jochum Pálsson skrifar 8. júlí 2026 09:53 Finnur Arnar Arnarsson festir merki ListaVestursins á vegg Tanksins á Flateyri. Menningarhátíðin ListaVestrið verður haldin í fimmta skiptið í ár og fer fram dagana 11. til 19. júlí á Flateyri. Fimmtán listamenn taka þátt í hátíðinni í ár og má þar nefna hjónin Huldu Hákon og Jón Óskar, Einar Örn Benediktsson og svo sýna börn Jóns Sigurpálssonar heitins verk hans. ListaVestrið hefur fest sig í sessi sem metnaðarfullur vettvangur fyrir samtímalist og menningarviðburði á Vestfjörðum á síðustu árum. ListaVestrið sameinar starfsemi þriggja sýningarrýma á Flateyri, Gallerísins undir brúnni á Sólbakka, Gömlu Slökkvistöðvarinnar og Tanksins, sem öll hafa undanfarin ár staðið fyrir fjölbreyttum listviðburðum, sýningum og opnunum. Opnun hátíðarinnar fer fram 11. júlí klukkan 15 í Tankinum á Sólbakka og á aðaldagskrá ListaVestursins í sumar verða fjórar myndlistarsýningar. Fjöldi fólks mætti á hátíðina í fyrra. Í Gömlu Slökkvistöðinni munu Jón Óskar og Hulda Hákon sýna verk sín, í Galleríinu undir brúnni mun Krassasig, Kristinn Arnar Sigurðsson, gera staðbundna innsetningu, á neðri hæð Tanksins sýna Ísfirðingarnir og systkinin Gunnar og Rannveig Jónsbörn verk sín og föður þeirra, Jóns heitins Sigurpálssonar og á efri hæð Tanksins sýnir Einar Örn Benediktsson, tón- og myndlistarmaður, auk þess sem Jóel Pálsson saxafónleikari flytur hljóðverk við opnun hátíðarinnar. Sem fyrr verður fjöldi annarra innsetninga og sýninga settar upp víða á Flateyri, sem sýningar utan dagskráar. Þá verður gestum hátíðarinnar boðið að spreyta sig á að mála fjallið Þorfinn sem stendur handan fjarðar og boðið upp á listasmiðju fyrir börn dagana 14.–17. júlí í Samkomuhúsinu á Flateyri, undir leiðsögn Einars Viðars Thoroddsen og Fannars Skarphéðinssonar. Ísafjarðarbær Myndlist Mest lesið Þrúður Vilhjálmsdóttir er látin Lífið Erótísk saga um fyrstu kynni lesin upp í brúðkaupinu Lífið Í uppáhalds kjólnum við sólseturs-bónorðið Lífið „Þurfti hann að detta niður dauður til að vera spilaður?“ Lífið „Einn af fáum lögfræðingum sem heldur upp á siðfræðina“ Lífið Næringarfræðingi brá þegar Simmi Vill tók upp nestið Lífið Guðrún Sóley gengin út Lífið Megas er látinn Lífið Stórbrotinn stíll Zendayu Tíska og hönnun Britney á stóra skjáinn Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Hulda Hákon, Jón Óskar og Krassasig á ListaVestrinu Aðsóknarmet slegið á brúðulistahátíð á Hvammstanga Dreymdi um að á bókasafninu væri bók eftir sig Skólastika Gamalíelsdóttir vekur undrun Íslendinga Sýning Bjarkar bæði væmin og stórkostleg og leggur til stofnun Bjarkarsafns Í jólaskapi í júní Sex íslenskir söngvarar ráðnir til Þjóðaróperunnar Myndaveisla: Þær voru fjallkonur um land allt í ár Þrír fulltrúar Íslendinga í hópi topp 20 undir 30 Hilmir Snær stígur einn á svið Arnhildur Pálmadóttir er borgarlistamaður Reykjavíkur Veggjakrotað með kandýfloss á sýningunni „Hæhóogjibbíjei” Myndaveisla: Aldrei of gamall til að skella sér á bak David Hockney er látinn Ný bók frá Kirkegaard 47 árum eftir dauða hans Pissaði fyrir framan fólk í sjö klukkutíma á dag Þorgerður Katrín og Sólveig Anna í þrumustuði í Þulu Metsöluhöfundur birtist óvænt á Ísafirði og áritaði bækur Marjane Satrapi er látin „úr sorg“ Natasha S. hlýtur Maístjörnuna Deilt um sýningu Bjarkar: „Asnalega uppsett og kostnaðarsamt prump“ Sjá meira