Ísak Elí Sæmundsson gaf út sína fyrstu bók, Ævintýri Dalla Dollu, á dögunum en hann er ellefu ára og búsettur á Tálknafirði. Hann segir krökkum sem langi að skrifa bók að láta bara vaða og ekki gefast upp.
Móðir Ísaks, Nancy Helgadóttir segir rithöfundinn unga hafa átt sér draum um að skrifa barnabók lengi. Fyrir þremur árum hafi hugmyndin að sögunni kviknað og hafi hann þróað söguna og smám saman varð til ævintýrið um Dalla Dollu. „Með mikilli þrautseigju og stuðningi fjölskyldunnar tókst honum að ljúka bókinni,“ segir Nancy.
Í vor hafi hann sótt um styrk hjá Orkubúi Vestfjarða sem veiti samfélagsstyrk árlega til „einstaklinga og félög sem vinna að áhugaverðum og samfélagslega mikilvægum verkefnum á Vestfjörðum.“ Þar hafi hann fengið styrk, auk styrkja frá fjölskyldu, til þess að gefa bókina út sjálfur. Hann hafi prentað sextíu eintaka upplag og dreift um bæinn.
Hann færði bæði bókasafninu á Tálknafirði og Patreksfirði bókina en hann hafði lengi dreymt um að á bókasafninu væri bók eftir sig sjálfan. Auk þess fékk Þór, varðskip Landhelgisgæslunnar, eintak af bókinni að gjöf.
„Það getur verið gott að hafa barnabók þar ef það þarf að flytja börn með skipinu,“ hefur Nancy eftir syni sínum.
Ísak Elí selur bækurnar sjálfur en aðeins séu fá eintök eftir af fyrsta upplagi og þegar sé farið að huga að næstu prentun. „Hann hefur nú eiginlega ekkert þurft að hafa fyrir þessu blessaður,“ segir Nancy og að viðtökurnar hafi farið fram úr þeirra björtustu vonum.
Ævintýri Dalla Dollu fjallar um afskaplega einmana skúringafötu sem strýkur að heiman í leit að vinum. Dalli Dolla lendir í ýmsum ævintýrum og hremmingum á ferð sinni um sveit og borg og eignast að lokum besta vin. Hún segir boðskap sögunnar vera mikilvægi þess að eiga vini sem taki manni alveg eins og maður er. „Bókin er um vináttu og að það er allt í lagi að vera öðruvísi. Við þurfum ekki að vera öll eins,“ segir Ísak móður sinni.
Hún segir Ísak mikinn lestrarhest sjálfan. „Hann les bara allt sem hann kemst í.“ Fyrirmyndir hans í rithöfundastarfinu séu Dav Pilkey, sem skrifar meðal annars bækurnar um Kaptein Ofurbrók og Hundmann, og David Walliams, grínisti og höfundur vinsælu barnabókanna um Ömmu glæpon.
Ísak hafi skrifað söguna upp á eigin spýtur en hafi þó komist fljótt að því að enginn sé góður í öllu. Því hafi hann notið aðstoðar gervigreindarlíkansins ChatGPT við myndskreytingu bókarinnar. Hann segist ekki hafa treyst sér til þess að myndskreyta sjálfur en hafi passað vel upp á það að söguþráðurinn og persónusköpunin yrðu hans eigin hugarsmíð. „Ég þurfti að passa hvað hann var að gera því þetta er ekki bókin hans [spjallmennisins] ,“ segir Ísak móður sinni.