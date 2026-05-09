Síðustu daga hefur forframað fólk í Viðreisn reynt að gera Miðflokkinn samsekan við athæfi áhorfanda á handboltaleik í Vestmannaeyjum sem handknattsleiksdeild ÍBV hefur gefið yfirlýsingu um og beðið viðkomandi leikmann afsökunar á.
Það þarf ríkt ímyndunarafl að tengja saman hvað Miðflokkurinn í heild sinni stendur fyrir og hegðun eins áhorfanda á handboltaleik í Vestmannaeyjum.
En svona er pólitíkin. Hún er popúlísk. Fólk sést ekki fyrir.
Borgarstjórn Reykjavíkur og borgarlínan
Miðflokkurinn hefur aldrei komið að stjórn Reykjavíkurborgar en það hefur til dæmis Viðreisn gert, á árunum 2018–2025. Á þessu tímabili var samið um borgarlínuverkefnið, fyrst haustið 2019 og svo endursamið haustið 2024.
Forsvarsmenn Miðflokksins hafa frá upphafi talað fyrir öðrum lausnum, enda hefur þetta verkefni kostað skattgreiðendur nú þegar alltof mikið og sá kostnaður mun bara aukast á meðan ávinningurinn er í besta falli óljós.
Með öðrum orðum, spilafíkill sem fer með eina milljón króna með sér í spilavítið á ekki að halda áfram að spila gegn bankanum þótt hann hafi eingöngu tapað 300 þúsund krónum. Betra er að halda eftir 700 þúsund krónum.
Það sama á við um borgarlínuverkefnið.
Framboð Miðflokksins fyrir komandi borgarstjórnarkosningar
Erindi Miðflokksins í borgarstjórn er brýnt, meðal annars vegna þess að menningin sem hefur þrifist innan Ráðhúss Reykjavíkur er ekki heilbrigð. Kostnaðarvitundin við stjórn borgarinnar er takmörkuð. Oddviti Miðflokksins er hæfasti frambjóðandinn í borgarstjórnarkosningunum til að breyta þessum kúltúr.
Miðflokkurinn talar til margra
Miðflokkurinn veitir mörgu hugrökku fólki skjól sem vill geta tjáð hug sinn um hluti sem eru erfiðir í okkar samfélagi og ganga í berhögg við trumbuslátt hinnar pólitískt rétthugsandi valdaelítu. Sem dæmi, það er nærtækt að verja landamæri landsins okkar betur en gert hefur verið. Engin ástæða er til að gefa eftir í að verja og styrkja okkar þjóðararfleifð, tungumál og menningu.
Með slíku er á engan hátt dregið úr mikilvægi þess að skapa tækifæri fyrir fólk sem kemur frá öðrum menningarheimum og hefur lagalegan rétt á að búa hér á landi. Hver og einn á að geta leitað lífshamingjunnar á eigin forsendum, hvaðan svo sem viðkomandi kemur.
Höfundur er varaborgarfulltrúi og skipar 5. sætið á lista Miðflokksins fyrir komandi borgarstjórnarkosningar
