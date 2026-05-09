Eftir því sem nær dregur borgarstjórnarkosningum í Reykjavík má merkja undarlega þreytu í loftinu. Þetta er ekki hefðbundin þreyta eftir pólitísk átök, heldur þreyta borgarbúa sem finna hvernig grunnkerfi samfélagsins þeirra eru tekin að hiksta. Við stöndum ekki frammi fyrir vali á milli „hægri“ eða „vinstri“ í þeim skilningi sem við þekktum á síðustu öld. Við stöndum frammi fyrir djúpstæðri kerfiskreppu þar sem andstæður nýfrjálshyggju og félagslegrar örvæntingar mætast í öngþveiti á götum úti og myglu í skólastofum. Spurningin sem brennur á fólki er einföld: Er hægt að reka þessa borg af fagmennsku án þess að fórna samfélagssáttmálanum?
Öfgar markaðarins gegn tæringu innviða
Í áratugi hefur ákveðin hugmyndafræði gegnumsýrt stjórnsýslu Reykjavíkur, óháð því hvaða flokkar sitja við stjórnvölinn. Þetta er trúin á að opinber rekstur eigi að líkjast einkafyrirtæki; að „hagkvæmni“ sé mæld í því hve mikið sé hægt að skera niður í fastri viðbragðsgetu og útvista til einkaaðila. Við sáum afleiðingar þessa áþreifanlega síðasta vetur. Þegar snjórinn lokaði borginni var það ekki vegna náttúruhamfara, heldur vegna þess að borgin hafði losað sig við eigin tæki og treysti á einkaverktaka sem eðlilega eiga ekki varaflota til að mæta neyðarástandi. Arðsemiskrafan mætti raunveruleikanum og samfélagið tapaði.
Andstæðan við þetta er hugmyndafræði sem margir setja traust sitt á nú: Að ríkið eða borgin eigi að leysa öll vandamál með auknum útgjöldum og félagslegum verkefnum. En hér mætum við öðrum vegg. Loforð um þúsundir félagslegra íbúða og stóraukin útgjöld hljóma vel í eyrum þeirra sem eru húsnæðislausir, en án tæknilegrar og efnahagslegrar innistæðu eru þetta einungis loforð byggð á sandi. Ef við gerum viðgerðir á skólum eða uppbyggingu íbúða að hugmyndafræðilegu bitbeini í stað tæknilegs úrlausnarefnis, þá endum við með dýrari lausnir og lélegri framkvæmd.
Myglan sem táknmynd um rofinn samfélagssáttmála
Ekkert mál lýsir vanrækslu innviða betur en myglan í skólum borgarinnar. Hún er ekki slys, hún er stefna. Hún er afleiðing þess að fresta viðhaldi ár eftir ár til að fegra rekstrarniðurstöður eða fjármagna „sýnilegri“ verkefni. Þetta er þar sem andstæðurnar verða skýrastar: Annars vegar „elítan“ sem getur leitað í einkalausnir og hins vegar almenningur sem neyðist til að senda börnin sín í heilsuspillandi húsnæði.
Þegar fólk upplifir að grunnkerfin bregðast, gerist eitthvað hættulegt. Traust til sameiginlegra lausna rofnar. Þeir sem hafa efni á því fara að „kaupa sig út“ úr kerfinu – með einkabílum til að forðast lélegar almenningssamgöngur, með einkatryggingum og með því að sækja þjónustu annað. Þetta er nákvæmlega sá jarðvegur sem nýfrjálshyggjan þrífst í: Þegar samfélagsandinn deyr og eftir stendur „hver hugsar um sig“.
Samgönguöngþveitið: Milli malbiks og drauma
Í samgöngumálum blasa öfgarnar við á hverjum degi. Við höfum annars vegar þá sem telja að eina lausnin sé að malbika meira, þrátt fyrir að gögn sýni að aukin afkastageta vega skili sér oftast í auknum bílafjölda og fljótlega nýju öngþveiti. Hins vegar höfum við þá sem telja að hægt sé að breyta ferðavenjum fólks með boðum og bönnum eða dýrum verkefnum sem eiga að skila árangri eftir áratug.
Raunhæfi valkosturinn í þessari stöðu er hvorki eingöngu malbik né eingöngu draumar um Borgarlínu. Hann felst í tæknilegri útsjónarsemi: Að hámarka nýtingu þess gatnakerfis sem við höfum með snjallri umferðarstýringu, að bæta strætókerfið hér og nú svo það sé raunverulegur valkostur, og að hætta að nota samgöngur sem vopn í menningarstríði. Samgöngur eru verkfræðilegt vandamál sem þarf að leysa með hagfræði og yfirvegun, en ekki klíkuskap eða hugmyndafræðilegum öfgum.
Hagsmunabandalög og hættan á stöðnun
Margir horfa nú til þess að nýr meirihluti þurfi að myndast um „miðjuna“, þar sem stóru flokkarnir mætast. En þar liggur gildra. Slík bandalög enda oft í málamiðlunargildrunni. Þegar tveir ólíkir pólar reyna að stýra saman, verður niðurstaðan oft kyrrstaða. Enginn þorir að taka stórar ákvarðanir sem styggja baklandið, og í því tómrúmi fær klíkuskapurinn að grassera. Verkefni eru útvistuð til vildarvina, ráðningar eru byggðar á tengslum frekar en hæfni, og innviðaskuldin heldur áfram að vaxa.
Valkosturinn sem fólkið þarf er stjórn sem þorir að vera „leiðinleg“. Stjórn sem setur viðhald skóla og rekstur snjómoksturs ofar glansverkefnum. Stjórn sem viðurkennir að borgin þarf að eiga sín eigin tæki og ráða sitt eigið fagfólk til að tryggja öryggi.
Raunhæfar leiðir út úr ógöngunum
Ef við ætlum að endurreisa Reykjavík sem samfélag, verðum við að hafna einföldum lausnum öfganna. Hér eru þrír raunhæfir pólar sem borgarbúar verða að krefjast:
Endurheimt grunninnviða: Borgin verðuyr að hætta að vera óvirkur kaupandi á þjónustu og verða aftur virkur rekstraraðili. Við þurfum ekki nýja nýfrjálshyggju-módel þar sem allt er boðið út; við þurfum snjóruðningstæki í eigu borgarinnar og viðhaldsdeildir sem starfa markvisst að því að fyrirbyggja myglu.
Fagleg, gagnadrifin stjórnsýsla: Við þurfum að losna undan klíkuskap. Ákvarðanir um skipulag og samgöngur eiga að byggja á raunverulegum flæðigreiningum og samfélagshagfræði, ekki á því hver þekkir hvern í ráðhúsinu eða hvaða verktaki á hagsmuna að gæta.
Húsnæðisuppbygging á forsendum þarfar, ekki arðs: Markaðurinn mun aldrei leysa húsnæðisþörf þeirra tekjulægstu hjálparlaust. Borgin verður að nýta landareignir sínar og skipulagsvald til að þvinga fram fjölbreytni, en gera það af tæknilegri yfirvegun þannig að ný hverfi verði ekki að nýjum eyjum í umferðaröngþveiti.
Lokaorð: Alvarleikinn sem við blasir
Reykjavík er á krossgötum. Við getum haldið áfram að kjósa eftir gömlum flokkslínum og horft á borgina okkar tærast upp að innan á meðan „elítan“ færir fjármuni og tækifæri til sín. Eða við getum krafist þess að stjórnmálafólkið okkar sýni útsjónarsemi og karakter.
Borgarbúar verða að átta sig á því að loforð um skattalækkanir og meira frelsi þýða í raun meiri vegtolla og dýrari einkalausnir þegar grunnkerfin bresta. Á sama hátt þýða loforð um félagslegar úrbætur ekkert ef borgin er orðin óstarfhæf tæknilega.
Við þurfum stjórnendur sem skilja að borg er fyrst og fremst samfélagssáttmáli. Þessi sáttmáli segir að við borgum skatta gegn því að göturnar séu færar, skólarnir séu öruggir og að allir eigi stað til að búa á. Ef við glötum þessum skilningi í þágu nýfrjálshyggju-trúarbragða eða pólitísks skotgrafahernaðar, þá glötum við Reykjavík. Tíminn til að velja fagmennsku og raunverulega samfélagsábyrgð er núna – áður en kerfið brestur endanlega.
Höfundur er byggingaverkfræðingur og áhugamaður um betra samfélag.
Stein Olov Romslo skrifar
skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Helgi Áss Grétarsson skrifar
Sveinbjörg Vilhjálmsdóttir skrifar
Kristinn Jakobsson skrifar
Björg Baldursdóttir skrifar
Erla Björg Hafsteinsdóttir skrifar
Halldór S. Guðmundsson skrifar
Viðar Marinósson skrifar
Guðmundur B. Friðriksson skrifar
Kristinn Hrafnsson skrifar
Katrín Haukdal Magnúsdóttir skrifar
Viðar Gunnarsson skrifar
Stefán Pálsson skrifar
Anna Kristín Jensdóttir skrifar
Helgi Kjartansson,Stefanía Hákonardóttir skrifar
Elísabet Ingunn Einarsdóttir skrifar
Harpa HIldiberg Böðvarsdóttir skrifar
Sigurrós Elddís Huldudóttir skrifar
Benedikta Guðrún Svavarsdóttir skrifar
Bjarnveig Birta Bjarnadóttir skrifar
Hjalti Árnason skrifar
Birgir Björn Sigurjónsson skrifar
Ragnheiður Stephensen skrifar
Guðrún Rútsdóttir skrifar
Finnbjörn Hermannsson,Sonja Ýr Þorbergsdóttir skrifar
Arndís Bára Pétursdóttir skrifar
Harpa Grétarsdóttir skrifar
Hrafn Jónsson skrifar