Á því kjörtímabili sem nú er að ljúka hefur velferðarsvið Kópavogs gengið í gegnum umfangsmiklar breytingar sem hafa styrkt þjónustu við íbúa bæjarins til muna. Sem formaður
velferðar- og mannréttindaráðs er ég stolt af því að hafa tekið þátt í þessari vegferð með öflugu starfsfólki sem hefur sýnt fagmennsku, seiglu og metnað á krefjandi tímum. Jafnframt hefur
verið sett aukið fjármagn í málaflokkinn svo um munar til að mæta vaxandi þörfum og bæta þjónustuna enn frekar.
Árið 2023 voru samþykktar róttækar skipulagsbreytingar á velferðarsviði með einróma stuðningi bæjarstjórnar. Horfið var frá hefðbundnu deildarskipulagi yfir í nútímalegt
fyrirkomulag fagskrifstofa þar sem meiri áhersla er lögð á samþætta þjónustu, skýrari ábyrgð og aukið samstarf þvert á málaflokka. Þrátt fyrir áskoranir, meðal annars þegar skrifstofur
sviðsins í Fannborg lokuðu vegna rakaskemmda árið 2023, tókst starfsfólki að tryggja að þjónusta við íbúa félli aldrei niður. Nú starfar sviðið í Vallakór 4 þar sem aðstaða fyrir starfsfólk og notendur þjónustunnar hefur tekið stakkaskiptum.
Mikil áhersla hefur verið lögð á stafræna þróun og umbætur í þjónustu. Verkferlar hafa verið endurskoðaðir, reglur uppfærðar og innleiddar nýjar rafrænar lausnir sem auðvelda íbúum að
sækja þjónustu, meðal annars við umsóknir um fjárhagsaðstoð og bókun viðtala. Við höfum jafnframt lagt áherslu á ábyrga nýtingu nýrrar tækni, minna skrifræði og þjónustu sem mætir fólki þar sem það er statt í lífinu.
Eitt stærsta framfaraskref kjörtímabilsins hefur verið innleiðing samþættrar þjónustu í þágu farsældar barna. Nýtt barna- og fjölskylduteymi hefur náð góðum árangri og Kópavogur var
meðal fremstu sveitarfélaga landsins í innleiðingu farsældarlaganna. Með auknu samstarfi skóla, félagsþjónustu og barnaverndar höfum við styrkt stuðning við börn og fjölskyldur á mikilvægum tímum og gripið fyrr inn þegar þörf er á.
Betri þjónusta við fatlað og eldra fólk
Við höfum einnig lagt ríka áherslu á þjónustu við fatlað fólk og eldra fólk. Eldri herbergjasambýlum hefur verið lokað og íbúar fengið tækifæri til að flytja í sjálfstæðari búsetu
eða nýja búsetukjarna, meðal annars í Fossvogsbrún og Kleifakór. Slíkar breytingar bæta lífsgæði og endurspegla nútímalega sýn á rétt einstaklinga til sjálfstæðs lífs og virkrar þátttöku í
samfélaginu. Þjónusta við eldra fólk hefur sömuleiðis verið efld með aukinni virkni og félagsstarfi. Kópavogur varð fyrsta sveitarfélagið til að bjóða reglulegar helgaropnanir í félagsmiðstöðvum
eldra fólks, sem hefur reynst mikilvæg aðgerð gegn einmanaleika og félagslegri einangrun. Á kjörtímabilinu varð velferðarráð einnig að velferðar- og mannréttindaráði sem undirstrikar þá
sýn að velferð og mannréttindi fari saman.
Verkefnin fram undan
Fram undan eru áfram stór verkefni og við í Framsókn alls ekki búin. Ég vil halda áfram að byggja upp öfluga, mannlega og framsækna velferðarþjónustu í Kópavogi þar sem fagmennska,
virðing og mannréttindi eru leiðarljós í öllum ákvörðunum. Reynslan síðustu ára sýnir að með skýrri sýn, góðu samstarfi, ábyrgri fjármálastjórn og öflugu starfsfólki er hægt að ná
raunverulegum árangri fyrir fólk. Ég trúi því að sterkt samfélag verði byggt með öflugri velferð, raunverulegu samtali við íbúa og
hugrekki til að þróa þjónustuna í takt við þarfir fólks. Ég óska eftir stuðningi kjósenda til að halda þessari mikilvægu vegferð áfram og tryggja að Kópavogur standi áfram sterkur með
fólkinu sínu á öllum stigum lífsins.
Höfundur er bæjarfulltrúi og formaður velferðar- og mannréttindaráðs Kópavogs og situr í 2. sæti á lista Framsóknar.
