Á Eskifirði er hæð sem Eskfirðingar kalla Klifið. Í Klifinu segja bækur og eldra fólk að þar hafi verið buna sem þótti alveg einstaklega góð og svalandi. Ég man samt ekki eftir Bununni, þótt þarna hafi vissulega verið smá spræna þegar ég var að alast upp en ekki nógu kraftmikil til þess að svala þorstanum. En ég hugsa stundum um hana, þetta svæði og allt það sem var þar áður.
Árið 1910 var ráðist í framkvæmdir á nýrri skólabyggingu í Klifinu sem í dag er gjarnan kallaður gamli Barnaskólinn. Árið 2026 eru annars konar framkvæmdir í húsinu en þar hefur verið mikil endurnýjun síðustu ár og húsið bíður spennt eftir nýju hlutverki. Húsið á Klifinu hefur gegnt ýmsum hlutverkum í gegnum árin og flestir frá plássinu eiga minningar um svæðið, húsið og starfsemina þar. Hvort sem það var skóli, samkomustaður og/eða félagsmiðstöð.
Félagsmiðstöðin Knellan var lengi þar til húsa. Ég man eftir henni þar: tónlistinni, lyktinni, namminu og draugunum. Nú er Félagsmiðstöðin Knellan til húsa á gömlu bæjarskrifstofunum fyrir ofan Valhöll. Félagsmiðstöðin Knellan var stofnuð árið 1985 og er ein elsta félagsmiðstöð landsins. Félagsmiðstöðin heitir eftir verslun og íbúðarhúsi langalangafa míns, sem stóð í Klifinu fyrir neðan gamla skólann á síðustu öld, en þar seldi Langi langi knall(h)ettur eða knellur. Orðið knella er tökuorð úr dönsku „knallhetta” sem þýðir: lítill hluti sem sér um að kveikja í hleðslu með snöggum hvelli eða neista þegar högg kemur á hana.
Félagsmiðstöðvar í Fjarðabyggð skortir í dag þann neista, þá knellu sem áður kveikti líf í tómstundastarfi ungs fólks. Samfylkingin og annað félagshyggjufólk vill leggja áherslu á að efla félagsmiðstöðvar í sveitarfélaginu, endurskoða opnunartíma og búa til öflugri vettvang fyrir unga fólkið. Við þurfum að halda áfram að efla faglegt starf félagsmiðstöðva og gera endurbætur á húsnæði. Til þess þurfum við skýra framtíðarsýn fyrir allt félagsmiðstöðvastarf í Fjarðabyggð. Við viljum leggja áherslu á fjölbreyttara starf og samstarf á milli byggðakjarna. Þar gegna samgöngur lykilhlutverki þannig að börn og ungmenni geti sótt viðburði óháð staðsetningu. Félagsmiðstöðvar eiga ekki að mæta afgangi hjá sveitarfélaginu. Félagsmiðstöðvar eiga að vera öruggur staður fyrir ungmenni á kvöldin, því að þegar uppi er staðið eru félagsmiðstöðvar og föstudagsopnanir besta forvörnin.
Höfundur skipar 5. sætið á framboðslista Samfylkingarinnar og annars félagshyggjufólks í Fjarðabyggð og er fyrrverandi forstöðumaður Knellunnar.
