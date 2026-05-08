Mér hefur lengi verið barnamenning hugleikin og þá sérstaklega í Mosfellsbæ. Hér ólst ég upp og hér er ég að ala börnin mín upp. Á uppvaxtarárum mínum stundaði ég fjölda íþrótta og var í tónlistarskólanum, Barnakór Varmárskóla og Skólahljómsveitinni. Ég á margar góðar minningar og mótandi upplifanir frá þessum árum og hef lagt mig fram við að gefa börnunum mínum möguleika á slíkum upplifunum líka.
Í aðdraganda bæjarstjórnarkosninga hef ég fylgst vel með stefnum, loforðum og umræðum flokkanna sem bjóða sig fram í Mosfellsbæ. Margt áhugavert hefur komið fram og það er ljóst að öll sem eru í framboði hyggjast leggja sig fram við að sinna hag bæjabúa sem best, verði þau valin til starfsins.
Hér er hvatning til ykkar allra sem eru í framboði: Gefum barnamenningu meira og mikilvægara pláss í samfélaginu okkar. Bæði í umræðu nú í aðdraganda kosninga en einnig alla daga ársins.
Hugtakið (barna)menning er teygjanlegt og eftir allt of langa yfirlegu hef ég kosið að skipta barnamenningu upp í íþróttir, æskulýðsstarf og listgreinar. Ég ætla hér að einbeita mér að listum tengdum barnamenningu því það er sá angi sem ég þekki best og mér finnst vanta öflugri málsvara fyrir listir í Mosfellsbæ.
Í Mosfellsbæ er rekinn Listaskóli með þremur deildum: tónlistardeild, skólahljómsveit og myndlistarskóli. Hér er öflugt leikfélag sem býður m.a. upp á sumarnámskeið fyrir börn. Auk þess er Danssporið, einkarekinn dansskóli, með fjölbreytta danstíma og í World Class geta börn einnig tekið dansnámskeið. Í skólunum er svokölluð „rúlla“ með list- og verkgreinum þar sem krakkarnir einbeita sér að einni list- eða verkgrein í ákveðin tíma og skipta svo. Úrvalið er misjafnt eftir framboði kennara, skólum og skólastigi. Ýmislegt er í boði eins og þið heyrið en gera má enn betur. Takið t.d. eftir að þrátt fyrir gróskumikið kórastarf fyrir fullorðna í bænum er enginn starfandi barnakór í grunnskólum bæjarins..
Þann 1. maí birtist frábær grein á Vísi frá barnamenningarfrömuðum á Suðurlandi undir yfirskriftinni Barnamenning – Mikilvægt samkenndarafl. Þar beina greinarhöfundar sjónum sínum að því hvernig barnamenning hefur áhrif á samfélagið í heild, í dag og til framtíðar þar sem hún leggur grunninn að því að börn verði virkir og ábyrgir þátttakendur síðar á lífsleiðinni. Ég ætla ekki að endurskrifa þá grein hér, en hún er hverju orði sannari og við getum svo sannarlega lært ýmislegt af þeim á Suðurlandi.
Við tölum oft um forvarnargildi íþrótta. Listgreinar hafa ekki síðra forvarnagildi. Auk þess eru mörg börn finna sig ekki í íþróttum en fá að njóta sín í listgreinum.
Við í Mosfellsbæ erum í sérstakri aðstöðu búandi í miðlungsstóru samfélagi í útjaðri höfuðborgarinnar. Stutt er fyrir okkur að sækja menningu til Reykjavíkur sem getur virkað letjandi á bæjarbúa að skapa eigin menningu. Okkur stendur hins vegar ekki til boða að nýta okkur ýmis menningartilboð í höfuðborginni, svo sem að vera þátttakendur í Barnamenningarhátíð, Skrekk og öðrum slíkum viðburðum (nema þá sem áhorfendur). Eða þá sækja tónlistarkennslu í reykvísku tónlistarskólunum. Fyrir utan hversu ópraktískt það er að þurfa að fara reglulega til Reykjavíkur að sækja tómstundir. Við ættum frekar að fá nærsveitarfélögin til að flykkjast til Mosfellsbæjar til að upplifa menningu!
Þess vegna er mikilvægt að við höfum öflugt barnamenningarstarf í okkar samfélagi. Umhverfi listkennslu og menningarstarfs þarf að vera aðlaðandi svo við fáum öflugt fagfólk til starfa og skapandi fólk hafi rými til að láta hugmyndir sínar verða að veruleika. Mosfellsbær á að vera spennandi kostur fyrir listgreinakennara og listamenn sem vilja vinna með börnum. Til þess þarf bæði góða aðstöðu til kennslu og viðburði og skýran vilja til uppbyggingar. Þar vil ég enn og aftur leggja áherslu á að við eignumst hentugt húsnæði fyrir Listaskólann. Um það hefur verið rætt í nær tvo áratugi án þess að nægilega mikið hafi gerst. En húsnæði eitt og sér dugar ekki. Það þarf líka samtal, samstarf, metnað og fjármagn til að skapa spennandi verkefni og öflugt menningarlíf. Við verðum að fara að huga af alvöru að uppbyggingu barnamenningar og menningar í Mosfellsbæ. Endurheimt Hlégarðs var frábær byrjun, en við þurfum meira.
Svona í anda kosningabaráttunnar þá enda ég á nokkrum hugmyndum af slagorðum, fyrir stjórnmálaflokka að nýta að vild:
Höfundur er lektor í lífefnafræði, básúnuleikari og stofnandi og framkvæmdastjóri Barnadjass í Mosó sem heldur barnadjasshátíð í fjórða sinn í sumar þar sem 70 tónlistarkrakkar víðsvegar að af landinu taka þátt.
