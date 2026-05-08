Nú hefur frjálsum íþróttum verið úthýst úr Laugardalnum, einnig hefur fullur löglegur frjálsíþróttavöllur verið fjarlægður að Varmá í Mosfellsbæ. Með þessum ákvörðunum hefur þrengst að frjálsum Íþróttum á höfuðborgarsvæðinu. Frjálsar Íþróttir hafa verið bakbeinið í starfi Ungmennafélagshreyfingarinnar . Frábært barna og unglingastarf hefur verið aðalsmerki Unmennasaband Íslands.úr lögum UMFÍ
„Vinna að aukinni fræðslu og forvörnum gegn neyslu á skaðlegum efnum.“ Þátttaka barna og ungmenna er aðalatriðið en kepppnin sjálf er bara bónus. „Allir með.“
Gríðarlegar breytingar hafa orðið síðustu ár og boltagreinar hafa haft betur í huga bæjar og borgarstjórna, Sjáfsagt er að selja áfengi á íþróttaviðburðum, sérstök herrakvöld, kvennakvöld Þorrablót og ekki þykir óeðlilegt að neysla áfengis tengist beint íþróttamönnum í íþróttamannvirkjum strax eftir keppni. Ungmenni fá samning með einhverskonar launum eða fyrirgreiðslu og miskunarlaust er valið í aðallið og öðrum hafnað. Þarna er íþróttahreyfingin á rangri leið varðandi forvarnargildi og þátttöku barna. Ofurlaun þjálfara og leikmanna í efstu deildum er líklega ein ástæðan fyrir þessari slæmu þróunn.
Endurvekjum hinn sanna ungmennafélagsanda á höfuðborgarsvæðinu. „Íslandi allt er kjörorð UMFÍ.“
Höfundur er frambjóðandi Miðflokksins í Mosfellsbæ.
Bjarnveig Birta Bjarnadóttir skrifar
Hjalti Árnason skrifar
Birgir Björn Sigurjónsson skrifar
Ragnheiður Stephensen skrifar
Guðrún Rútsdóttir skrifar
Finnbjörn Hermannsson,Sonja Ýr Þorbergsdóttir skrifar
Arndís Bára Pétursdóttir skrifar
Harpa Grétarsdóttir skrifar
Hrafn Jónsson skrifar
Fanný Gunnarsdóttir skrifar
Ester Halldórsdóttir skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Karólína Jónsdóttir skrifar
Birgitta Ragnarsdóttir,María Araceli,Berglind Ósk Guttormsdóttir skrifar
Einar Mikael Sverrisson skrifar
Hilmar Gunnarsson skrifar
Guðni Freyr Öfjörð skrifar
Arnar Helgi Lárusson skrifar
Sandra Hlín Guðmundsdóttir skrifar
Elís Ármannsson skrifar
Irina S. Ogurtsova skrifar
Victor Guðmundsson skrifar
Sara Björg Sigurðardóttir skrifar
Sigrún Bjarnadóttir skrifar
Unnar Jónsson skrifar
Morgan Bresko skrifar
Arna Magnea Danks skrifar
Guðfinna Guðmundsdóttir skrifar
Harpa Júlíusdóttir skrifar
Inga Sæland skrifar