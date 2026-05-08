Skoðun

Ung­menna­fé­lags­andinn í út­rýmingar­hættu

Hjalti Árnason skrifar

Nú hefur frjálsum íþróttum verið úthýst úr Laugardalnum, einnig hefur fullur löglegur frjálsíþróttavöllur verið fjarlægður að Varmá í Mosfellsbæ. Með þessum ákvörðunum hefur þrengst að frjálsum Íþróttum á höfuðborgarsvæðinu. Frjálsar Íþróttir hafa verið bakbeinið í starfi Ungmennafélagshreyfingarinnar . Frábært barna og unglingastarf hefur verið aðalsmerki Unmennasaband Íslands.úr lögum UMFÍ

„Vinna að aukinni fræðslu og forvörnum gegn neyslu á skaðlegum efnum.“ Þátttaka barna og ungmenna er aðalatriðið en kepppnin sjálf er bara bónus. „Allir með.“

Gríðarlegar breytingar hafa orðið síðustu ár og boltagreinar hafa haft betur í huga bæjar og borgarstjórna, Sjáfsagt er að selja áfengi á íþróttaviðburðum, sérstök herrakvöld, kvennakvöld Þorrablót og ekki þykir óeðlilegt að neysla áfengis tengist beint íþróttamönnum í íþróttamannvirkjum strax eftir keppni. Ungmenni fá samning með einhverskonar launum eða fyrirgreiðslu og miskunarlaust er valið í aðallið og öðrum hafnað. Þarna er íþróttahreyfingin á rangri leið varðandi forvarnargildi og þátttöku barna. Ofurlaun þjálfara og leikmanna í efstu deildum er líklega ein ástæðan fyrir þessari slæmu þróunn.

Endurvekjum hinn sanna ungmennafélagsanda á höfuðborgarsvæðinu. „Íslandi allt er kjörorð UMFÍ.“

Höfundur er frambjóðandi Miðflokksins í Mosfellsbæ.

