Það virðast mörg framboð til bæjarstjórnar í Hafnarfirði þessa dagana áhugasöm um að breyta Íþróttahúsinu við Strandgötu í menningarhús. Í umræðunni má stundum heyra eins og húsið standi að mestu autt og lítið mál sé að ráðast í slíkar breytingar.
Við hjá Badmintonfélagi Hafnarfjarðar skiljum vel mikilvægi menningarstarfs og þá sérstaklega að starfsemi Gaflaraleikhússins er í mikilli húsnæðisþörf. Hins vegar viljum við vekja athygli á því að í íþróttahúsinu fer fram umfangsmikil og mikilvæg starfsemi sem hingað til hefur lítið verið rætt hvað eigi að verða um ef af breytingunum verður.
Í íþróttahúsinu fer fram skólaíþróttakennsla frá klukkan 8 á morgnana til 15 eða 16 síðdegis alla virka daga. Strax að kennslu lokinni taka við æfingar Badmintonfélags Hafnarfjarðar sem standa yfir til klukkan 22, og stundum til 23, á kvöldin. Í tveimur minni sölum hússins fara fram borðtennisæfingar á vegum Borðtennisdeildar BH annars vegar og iðjuþjálfun og dansæfingar fyrir börn og unglinga hins vegar. Um helgar er svo reglulega haldin mót, einkum í badminton og borðtennis, en einnig í öðrum íþróttagreinum. Auk þess eru skrifstofur Badmintonfélagsins og Íþróttabandalags Hafnarfjarðar í húsinu. Ef til stendur að breyta húsinu í menningarhús þarf því fyrst að liggja fyrir fullnægjandi og tilbúin lausn fyrir alla þessa starfsemi.
Badmintonfélag Hafnarfjarðar var stofnað árið 1959 og styttist því óðum í 70 ára afmæli félagsins. Í dag iðka tæplega 800 manns badminton og borðtennis hjá félaginu, flest börn og unglingar. Samkvæmt starfsskýrslu ÍSÍ 2025 er félagið stærra en bæði handknattleiks- og körfuknattleiksdeild Hauka og svipað að stærð og handknattleiksdeild FH.
Báðar deildir félagsins eiga íþróttafólk í fremstu röð sem hefur unnið Íslandsmeistaratitla á síðustu árum, bæði í meistaraflokkum og yngri flokkum. En starf félagsins snýst ekki aðeins um afrek. Hjá BH er öflugt barna- og unglingastarf þar sem allir eiga að geta tekið þátt á sínum forsendum, hvort sem áhugi er á keppni eða ekki. Stór hluti iðkenda eru börn og unglingar sem finna sig ekki í hópíþróttum. Félagið býður einnig upp á æfingar fyrir fólk með þroskahömlun, hreyfihömlun og aðrar sérþarfir. Mikilvægt er að ekki verði röskun á þessu starfi og ekki má skapa ótta meðal iðkenda og aðstandenda um að starfseminni verði úthýst, hún sett á hrakhóla eða komið fyrir í óviðunandi húsnæði.
Árangur félagsins hefur ekki orðið til af sjálfu sér. Frá því BH hóf æfingar í Íþróttahúsinu við Strandgötu árið 1972 hafa forsvarsmenn félagsins þurft að berjast fyrir tilveru þess og aðstöðu. Árið 2020 fékk félagið loks lyklavöld að húsinu og tók við rekstri þess, líkt og önnur íþróttafélög í bænum hafa gert á sínum svæðum um árabil.
Reksturinn hefur gengið vel þrátt fyrir takmarkaðan stuðning. Félagið hefur ávallt rekið starfsemi sína af ábyrgð, haldið rekstrinum í jafnvægi og aldrei þurft á fjárhagsaðstoð bæjarins að halda vegna rekstrarvanda. Það teljum við vera árangur sem vert er að halda til haga.
Það hefur verið mikið gæfuspor fyrir félagið að fá rekstur hússins í sínar hendur. Starfsemin hefur vaxið hratt undanfarin ár og nú eru biðlistar í flesta hópa. Ljóst er að félagið þarf stærra og sérhæfðara húsnæði til framtíðar svo hægt sé að halda áfram að byggja upp öflugt starf og tryggja að afreksfólk og iðkendur leiti ekki annað.
Samkvæmt forgangslista um uppbyggingu íþróttamannvirkja í Hafnarfirði er stefnt að byggingu nýs badminton- og borðtennishúss á árunum 2027–2030. Húsnæðisnefnd félagsins var stofnuð vorið 2025 og hefur skoðað möguleg húsnæði og fýsilegar staðsetningar fyrir framtíðaraðstöðu félagsins. Meðal þeirra hugmynda sem nefndin hefur kynnt eru stækkun Íþróttahússins við Strandgötu, bygging nýs húss í Engidal og þátttaka í nýjum íþróttaklasa í Hamranesi. Allir þessir kostir hafa sína styrkleika og félagið er tilbúið til uppbyggilegs samtals um framtíðina.
Við erum til í samtalið en það hefur ekki átt sér stað. Betur má ef duga skal og við erum sannfærð um að eiga árangursríka samvinnu með komandi bæjaryfirvöldum um áframhaldandi uppbyggingu og framtíðarhúsnæði Badmintonfélags Hafnarfjarðar.
Höfundur er formaður Badmintonfélags Hafnarfjarðar.
